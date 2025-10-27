Haberler

Bursa'da 'Osmanlı Karışımı' Zeytin İle Kavgalara Son

Güncelleme:
Bursa'da bir esnaf, karı-kocanın 'siyah' ve 'yeşil' zeytin tartışmasından esinlenerek 'Osmanlı karışımı' adını verdiği karışık zeytin satmaya başladı. Çeşitli renklerde ve tatlarda zeytinlerin bulunduğu bu yenilik, 160 liradan satışa sunuluyor.

Bursa'da bir esnaf, şahitlik ettiği karı-kocanın zeytin kavgasından etkilenerek "Osmanlı karışımı" adını verdiği karışık zeytin satmaya başladı.

Bursa Hanlar Bölgesi'nin meyve ve sebze satışının yapıldığı bölümde renkli görüntüsüyle dikkati çeken Osmanlı karışımı zeytin ilgi görüyor.

Pembe, mor, siyah, kırmızı, biberli, ızgara, kırma, çizik gibi birçok çeşidin bulunduğu Osmanlı karışımı adı verilen karışık zeytin, "hangi zeytin" tartışmalarına da son veriyor çünkü içinde her damak tadına hitap eden bir zeytin bulunuyor.

Çarşı esnafı, bir gün tezgahına gelen karı kocanın "siyah" ve "yeşil" zeytin kavgası ettiğini belirterek, "Birisi yeşil diğeri siyah almak istiyor. Ben de onlara 'karışık' vereyim dedim birkaç çeşitten oluşan karışık zeytin verdim" dedi.

Bu zeytin kavgası üzerine "Osmanlı karışımı" yaptığını anlatan esnaf, "Karşımızdaki çerezciden aklıma geldi; o da Osmanlı karışımı yapmıştı. Osmanlı kenti Bursa'dayız bu karışıma en iyi isim Osmanlı oldu. Kimse kavga etmesin dedim ve Osmanlı karışımı zeytin yaptım." diye konuştu.

Esnaf, ızgara zeytinden, mor ve pembe renklisine, siyahından, kırmasına ve biberlisine kadar 40 çeşit zeytinin bulunduğu karışımın kilosunu 160 liradan sattığını belirterek, ilginin yoğun ve meraklısının çok olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
