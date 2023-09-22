Bursa'da Orman Ürünleri Fabrikasında Patlama: 1 İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
OSB'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında saat 16.30 sıralarında talaş silosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamada kollarından yaralanan Zeyneddin E.(26), özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi