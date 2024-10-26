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Bursa'da Organik Atıklar Komposta Dönüştürülüyor

Bursa'da Organik Atıklar Komposta Dönüştürülüyor
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde pazar alanlarından toplanan sebze ve meyve atıkları, komposta dönüştürülerek çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. 2022'de kurulan tesis, sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyor.

Bursa'da pazar alanlarından toplanan sebze ve meyve atıkları, komposta (bitki artıklarından yapılan gübre) dönüştürülerek çiftçilere dağıtılıyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2022 yılında kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde, bugüne kadar 300 ton pazar atığı işlendi.

İşlenen pazar atıklarından elde edilen 100 ton kompost, kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, semt pazarlarının yanı sıra park ve bahçe atıklarının değerlendirilerek, depolama sahasına giden atık miktarının azaltılmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Organik atıkların pazar yerlerinden kaynağında ayrı toplanarak, çevreye verdikleri zararın minimize edilmesini ve ekonomiye geri kazandırılmasını amaçladıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Topladığımız atıklar, Kompost Üretim Tesisinde işleniyor ve organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompostu daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanıyoruz. Üretilen kompost sayesinde karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ediliyor. Böylelikle kimyasal gübre tüketimini azaltıyor, tarıma ucuz ve faydalı girdi sağlayarak ekonomik kazanım elde ediyoruz."

Yılmaz, sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkı sağladıklarını belirterek, "Ayrıca tesis ile çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımını azaltıyor, karbon ayak izini düşürüyor ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Konutlardan organik atıkları doğru şekilde toplamayı da hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, bunları kompost ünitelerine ulaştırıp gübreye dönüştürerek, doğaya kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi

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