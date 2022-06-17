Bursa'da kurulan Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği üye kayıtlarına devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kurulan Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği üye kayıtlarına devam ediyor

AA - İsmail Özdemir - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bursa'da kurulan Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği üye kayıtlarına devam ediyor

Bursa'da faaliyetine başlayan Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği (TEKNOSİAD) çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da faaliyetine başlayan Teknoloji Sanayici İş Adamları Derneği (TEKNOSİAD) çalışmalarını sürdürüyor.

TEKNOSİAD Başkanı Ayhan Küçükkaya, yaptığı açıklamada, 27 senedir yazılım ve bilişim sektöründe çalıştığını, iş dünyasıyla iç içe olduklarını bildirdi.

Teknoloji alanında çalışan iş insanları arasında eksiklik gördüklerini belirten Küçükkaya, "Hem yazılımcıyı hem bilişimi hem sanayiciyi bir araya getiren dernek yok Türkiye'de. Biz de bunu gördüğümüz için Türkiye'de yayılmak üzere Bursa merkezli ve Bursa'nın gücünü kullanarak derneğimizi kurduk." dedi.

Üyeleri hızlı bir şekilde sistemlerine aldıklarını aktaran Küçükkaya, "Bizim asıl hedeflediğimiz nokta şu; Türkiye'de katma değerli ürün üretmek, katma değerli bilişim çözümleri çıkarmak, katma değerli makineler çıkarmak. Birçok girişimcimiz var, bunları parlatmak istiyoruz." diye konuştu.

AA / İsmail Özdemir - Ekonomi

Türkiye Bursa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title