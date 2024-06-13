Bursa'da iş insanlarına Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları anlatıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dernek merkezinde "Afrika İhracat Fırsatları" başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye'den Afrika kıtasına yapılan ihracatın artması için yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Afrika'nın genç nüfusu ve hızlı büyüyen ekonomisiyle ticaret potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğunu belirtti.

Şenocak, "2024 yılı verilerine göre, Afrika kıtasında gerçekleşen yaklaşık 1 trilyon dolarlık ithalat rakamı, bölge için ihracatın daha da artırılabilir olduğunu göstermekte. Geçtiğimiz mayıs ayında tarihimizin en iyi mayıs ayı ihracat rakamını aynı ivmeyle sürdürmemiz, ticaret yelpazemizin güçlenerek devam etmesi ile mümkündür." ifadesini kullandı.

Wci Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu da Afrika Ticaret Merkezleri olarak, 2012'den beri kıtadaki 54 ülkenin 46'sına ayak bastıklarını aktardı.

Afrika kıtasında ticareti geliştirebilmek amacıyla 74 farklı organizasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bengisu, şunları kaydetti:

"2024 verilerine göre, yaklaşık 1 trilyon doları bulan ithalat hacmi ile Afrika pazarı, ülkemiz ihracatçıları için önemli bir liman. Bu rakamlar, özellikle ihracatçı olmayı hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için ilgi duyulması gereken fırsatlar taşıyor. Fildişi Sahilleri, pandemi öncesi yüzde 14'lük büyüme elde etti. Pandemi geçmesine rağmen hala yüzde 8 büyüyebilen bir ekonomik yapıları bulunuyor. Bölgede bulunan Fransa hakimiyetini kırıp bölgeyi Türkiye pazarı haline getirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Bengisu'ya toplantının ardından MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak tarafından teşekkür hediyesi takdim edildi.