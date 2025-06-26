Bursa'da Güneş Enerjisi Santralleri ile Elektrik Üretimi Artıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye tarafından atıl arazilere kurulan 2 güneş enerjisi santrali, belediyenin ihtiyacı olan elektriğin 5 katını üretiyor.

Gürsu Belediyesi, 2013 yılında atıl durumdaki 1,5 dönüm araziye güneş enerjisi santrali kurdu. Elektrik üretimine başlayan belediye, Kasım 2022'de kırsal Ericek Mahallesi'ndeki 15 dönüm arazide 2. projeyi gerçekleştirdi.

Belediyeye ait verimsiz arazileri kullanışlı hale getiren Gürsu Belediyesi, üretilen enerjiyle belediyenin binalarının, parkların ve sokak aydınlatmalarının elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İhtiyacının fazlasını ise ulusal şebekeye satan belediye, bu şekilde gelir elde ediyor.

Belediyeye kaynak sağlamak ve yenilenebilir enerji üretimini artırmak için 3. proje için de AR-GE çalışması devam ediyor.

"Arazileri bu şekilde verimli hale çevirmiş oluyoruz"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AA muhabirine, güneş enerjisi santrallerinin belediyenin öz sermayesiyle yapıldığını söyledi.

Bu santrallerin sürdürülebilirliğinin olduğunu vurgulayan Işık, "Çevreci olması, verimsiz alanları kullanmak, aynı zamanda da kendi enerjimizi üretmekle birlikte hem ekonomik olarak hem de diğer konularda bize güç veriyor. Belediyeye ait verimsiz arazilerde, tarım vasfı olmayan, tarım yapılamayacak arazilerde kurulu. Arazileri bu şekilde verimli hale çevirmiş oluyoruz." dedi.

Işık, Ericek Mahallesi'ndeki santrale ilişkin de "Bu proje 3 yıldır faaliyette. Geçtiğimiz yıl buradan 6 milyon liralık bir gelir sağlamış olduk. Bizim projenin tamamının maliyeti 10 milyon lira. Kredi de çekmiş olsanız tesis 2,5 yılda tamamen kendi kendini amorti etmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Belediyeye gelir kapısı olarak da bakıyoruz"

Enerji üretiminin önemine dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:

"Enerjinin her biri bizim için önemli. Zaman zaman bu enerjinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz hissedebiliyoruz. Belediyeye gelir kapısı olarak da bakıyoruz. Kendi şehrimizin, kendi ilçemizin elektriğini üreterek destek sağlamış oluyoruz."

Işık, belediyenin ihtiyacı olan elektrikten daha fazlasını ürettiklerini belirterek, "Ortalama ayda 500 bin liralık elektrik üretiyoruz. Bizim kullandığımız elektrik ise 100-110 bin lira civarında. O mahsup ediliyor, kalan da belediyenin hesabına yatırılıyor." diye konuştu.