Bursa'da Fasulye Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi

Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Bursa'da bu yıl üreticiler fiyatlardan yana dertli. Geçtiğimiz yıl taze fasulyenin kilosunun 30 liraya satıldığını söyleyen üretici bu sene 12 liraya kadar düştüğünü belirtti. Üreticiler, artan işçi yevmiyeleri ve maliyetlerin altında ezildiklerini dile getirdiler.

2023 yılı TÜİK verilerine göre Bursa, 39 bin 941 dekar alanda 70 bin 414 ton taze fasulye üretimi ile ülkemizde birinci sırada yer alıyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesi ise 38 bin 640 ton fasulye üretimi ile bu üretimin yüzde 55'ini karşılıyor. Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı bu bölgede temmuz ayı başında hasada başlayan üreticiler, maliyetin altında satış yapmaktan dert yandı.

15 yıldır fasulye üreticiliği yaptığını anlatan Osman Kakız, "Fasulye üretimimiz iki yıldan fazladır para etmiyor. Üretiyoruz, yetiştiriyoruz, dışarıdan işçi getiriyoruz. İşçi çalıştırmak dünya para istiyor, şuan bir işçi çalıştırmanın günlük maliyeti 950 lira. Sattığımız fasulye 10 liraya gidiyor. Bu da fasulye toplayan işçinin maliyetini kurtarmıyor. Kendi ürettiğimizin maliyetin derdinde değiliz işçi maliyetini kurtarmıyor" dedi. - BURSA