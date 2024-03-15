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Bursa'da Fahiş Et Fiyatlarına Çözüm: Kendi Çiftliğinde Üretip Uygun Fiyata Satıyor

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Bursa'da et ve et ürünleri satışlarındaki fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşlar kasaplardan et alırken iki kere düşünür oldu. Nilüfer ilçesinde bir et ürünleri firmasının sahibi Mehmet Körpe, kendi çiftliğinde beslediği hayvanları aracı olmadan kendi kasabında satarak fahiş fiyat artışının önüne geçiyor.

Bursa'da et ve et ürünleri satışlarındaki fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşlar kasaplardan et alırken iki kere düşünür oldu. Nilüfer ilçesinde bir et ürünleri firmasının sahibi Mehmet Körpe, kendi çiftliğinde beslediği hayvanları aracı olmadan kendi kasabında satarak fahiş fiyat artışının önüne geçiyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber kasaplar ve mezbahalarda yoğunluk başladı. Araya aracıların girmesiyle et ve et ürünleri fahiş fiyatlardan satılıyor. Vatandaşlar fiyatların yüksek olması sebebiyle et alırken iki kere düşünür oldu. Akcalar Mahallesinde çiftliğinde beslediği hayvanları kendi kasabında satan Mehmet Körpe, hem aracıyı ortadan kaldırıyor tüketici de kaliteli eti uygun fiyata temin ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Körpe Et ve Et Ürünleri'nde dana kıyma 420, dana kuşbaşı ise 450 liradan satılıyor. Kasap köfte 420, sucuk ise 450 liradan satışa sunuluyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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