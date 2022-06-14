Bursa'da bankanın aldığı kredi kartı aidatı tüketicinin başvurusu üzerine iade edildi - Haberler

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Bursa'da bankanın aldığı kredi kartı aidatı tüketicinin başvurusu üzerine iade edildi

AA - Sinan Balcıkoca - Ekonomi
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Bursa'da bankanın aldığı kredi kartı aidatı tüketicinin başvurusu üzerine iade edildi

Bursa'da bankanın kendisinden kestiği yıllık kart ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvuran kişinin parası iade edildi.

Bursa'da bankanın kendisinden kestiği yıllık kart ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvuran kişinin parası iade edildi.

Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicinin yıllık kart ücretiyle ilgili hukuk mücadelesinin devam ettiğini bildirdi.

Bankaların kart ücretiyle ilgili keyfi uygulamalarının yargıdan döndüğünü belirten Yılmaz, tüketici Sema Apaydın'dan alınan yıllık kredi kart ücretinin BTD'nin yönlendirmesiyle Nilüfer Hakem Heyeti'ne taşındığını kaydetti.

Yılmaz, ilgili banka şubesinden maaş alan ve talebi olmaksızın adresine gönderilen kredi kartı üzerinden alınan 145 lira yıllık kart ücreti ve 72,50 lira ek kart ücrete itiraz edildiğini anlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Hakem Heyeti dosya üzerinden yaptığı değerlendirmede, banka ile imzalanan sözleşmenin standart olduğu, bir müzakere yapılmadığı, tüketicinin koşulları değiştirme olanağı bulamadığı, bankadan kart talebi olmadığı, buna rağmen kart ücretinin kesilmesinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. ve 5. maddesine, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız şartlar Hakkında Yönetmeliğin 4. 6. ve 7. maddeleriyle Yargıtay'ın emsal kararlarına ve 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliğinin 24. maddesinin 4. bendine aykırı olduğu gerekçesi ile tüketiciyi talebinde haklı buldu."

Kararın iptaline ilişkin bankanın Bursa 3. Tüketici Mahkemesine başvurduğunu belirten Yılmaz, "Mahkeme, bankanın hakem heyeti kararının iptali için açtığı davayı reddetti, hakem heyeti kararını onayladı. Böylece Tüketici kendisinden hukuka aykırı olarak kesilen toplam 228 lira ücreti bankadan geri aldı. Yönetmeliklerde yer verilse dahi kredi kartlarından ücret alınması, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ruhuna aykırı olduğuna dair Tüketici Mahkemesi kararları bulunmaktadır. Dernek olarak biz de bu görüşe katılıyoruz. Bu görüş doğrultusunda tüketiciyi hukuk mücadelesine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi

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