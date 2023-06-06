Bursa'da Balıklıdere Köprüsü tamamlanıyor

Balıklıdere Köprüsü'nde sona doğru

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması hedefiyle yapımına başladığı, Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü'nde imalat tamamlanırken, köprü ve bağlantı yolunda asfaltlama çalışmasına hız verildi.

Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor. Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için alternatif güzergahlar oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasına yeni bir alternatif güzergah kazandırıyor. Bu güzergah üzerinde, daha önce Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini köprü ile birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Siteler ile Bağlaraltı mahallelerinin bağlantısı için de Kaplıkaya Köprüsü'nü tamamlayıp ulaşıma açmıştı. Bu rotanın en doğusunda yer alan ve Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirinden ayıran Balıklıdere üzerine de toplam 120 metre uzunluğunda, 2 şerit geliş-2 şerit gidiş olarak yeni bir köprü yapıldı. Köprünün imalatı tamamlanırken, bağlantı yolu için ilk etapta 3 bin ton asfalt kaplama çalışmasına başlandı. Çalışma çerçevesinde 6 bin metre bordur, 2 bin metrekare parke imalatı, yaya korkulukları ve oto korkuluk imalatları da hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri arasında yer alan Balıklıdere üzerinde yol geçişi bulunmaması ve arazinin sarp olması sebebiyle, iki mahalle arasındaki geçişin Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlandığını söyledi. Bu sebeple ana yol üzerinde sık sık trafik sıkışıklığı yaşandığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bu sebeple iki mahalleyi köprü ile birbirine bağladık. 20.60 metre genişliğinde, 2 gidiş-2 geliş olmak üzere 4 şeritli, 120 metre uzunluğunda, 4 açıklıklı köprü imalatını tamamladık. Daha önce Hacivat ve Deliçay dereleri üzerine yapılan köprülerin ardından bu köprünün de tamamlanmasıyla birlikte Kestel ile Kaplıkaya arasında önemli bir alternatif güzergah oluşacak. Bu sayede Ankara yolu üzerindeki yükler de bir miktar azalmış olacak. Köprü ve bağlantı yolundaki asfaltlama çalışmaları ve diğer imalatların tamamlanmasıyla köprüyü kısa zamanda ulaşıma açacağız" dedi.