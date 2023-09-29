Bursa'da Balık Halinde Denetim Yapıldı

Bursa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balık halinde yapılan denetimlerde, avlanabilecek boyutların altında olan balıklar kontrol edildi. Denetimlerde el konulan balık miktarı da açıklandı.

Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balık halinde denetim gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, haldeki çapraz denetimlerde ekipler, balıkların mevzuata göre avlanabilecek boyların altında olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerde, 174 kasa (yaklaşık 1740 kilogram) yazılı orkinos, 188 kasa (yaklaşık 2 bin 820 kilogram) istavrit, 8 kasa bako ve bir kasa mezgite el konuldu.

Ayrıca, avlanabilir asgari boydan küçük balık nakletmekten 3 kişiye idari para cezası uygulandı.