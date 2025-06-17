Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başlatıldı

Bursa, bağımlılıkla mücadele alanında öncü bir projeye ev sahipliği yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Yeşilay Vakfı tarafından yürütülecek" Kendini Keşfet, Değişimi Fark Et" projesinin açılış toplantısı bugün Bursa'da gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Proje; Nilüfer Kaymakamlığı ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ortaklığıyla, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakçiliğinde yürütülecek. 18 ay sürecek proje kapsamında bağımlılık tedavisi gören bireylerin meslek edinmeleri, işgücüne katılımları ve topluma entegrasyonları hedefleniyor.

Toplumsal dışlanmaya karşı örnek bir model

Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanacak projede, bağımlılık sürecinden geçmiş bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla 3 farklı alanda (tekstil, mekanik-elektrik bakım ve berberlik) meslek atölyeleri kurulacak. Bu atölyelerde 20 danışana mesleki eğitim verilecek, 10 danışanın istihdamı, 2'sinin ise kendi işini kurması sağlanacak.

İşverenlere farkındalık, danışanlara umut

Proje kapsamında sadece danışanlara değil, işverenlere yönelik de bağımlılığa yaklaşım eğitimleri düzenlenecek. Böylelikle işverenlerin önyargılarının kırılması ve istihdamda kapsayıcılığın artması amaçlanıyor. Aynı zamanda mesleki yeterlilik belgesi süreçleri desteklenerek danışanların nitelikli iş gücü olarak piyasaya girmeleri kolaylaştırılacak.

Projenin etki alanı geniş

Kurslara başlamadan önce danışanlar, Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki hobi atölyelerinde çeşitli sosyal faaliyetlere katılarak motivasyon kazanacak, ardından uygulamalı mesleki eğitimlere geçiş yapacaklar. Proje sonunda proje paydaşları ile birlikte süreçten elde edilen tecrübeler ışığında "Tedavi Sürecindeki Danışanlar için İstihdam Modeli Oluşturma Raporu"hazırlanacak. Böylece rehabilitasyon sürecinde tedaviye devam eden danışanlar için oluşturulmuş örnek bir meslek edindirme ve istihdam modeli ortaya çıkarılacak.

BEBKA'dan sosyal içerme ve istihdam için güçlü destek

Yaklaşık 1 buçuk milyon TL toplam bütçeye sahip olan projeye BEBKA tarafından yüzde 70 oranında destek sağlanıyor. BEBKA olarak bölgede sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmayı da odağa alan projelere destek verdiklerini belirten yetkililer, bu projenin hem bağımlılıkla mücadelede hem de sosyal dışlanmanın azaltılmasında önemli bir örnek olacağını vurguladı. - BURSA