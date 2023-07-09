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Bursa'da alışveriş çılgınlığı: Sağanak yağışa aldırmadan sıraya girdiler

Ekonomi Haberleri

Bursa'da bir mağaza yaptığı kampanya ile 100 adet valizin fiyatını 100 liradan satışa sundu. Kampanyayı öğrenen yüzlerce kişi ise sağanak yağmura aldırış etmeden sıraya girdiler. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mağaza yaptığı kampanya ile 100 liradan valizleri satışa sundu. 100 adet valiz ile sınırlı olan kampanyada yüzlerce kişi sağanak yağışa aldırış etmeden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman gerilimin yükseldiği kuyrukta tartışmalar yaşanırken, 100 adet valizin satışının gerçekleşmesi ile kuyruktaki vatandaşlar dağıldı.

Bursa'da alışveriş çılgınlığı: Sağanak yağışa aldırmadan sıraya girdiler

BURSA - Bursa'da bir mağaza yaptığı kampanya ile 100 adet valizin fiyatını 100 liradan satışa sundu. Kampanyayı öğrenen yüzlerce kişi ise sağanak yağmura aldırış etmeden sıraya girdiler.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mağaza yaptığı kampanya ile 100 liradan valizleri satışa sundu. 100 adet valiz ile sınırlı olan kampanyada yüzlerce kişi sağanak yağışa aldırış etmeden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman gerilimin yükseldiği kuyrukta tartışmalar yaşanırken, 100 adet valizin satışının gerçekleşmesi ile kuyruktaki vatandaşlar dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Ekonomi

Osmangazi Bursa Ekonomi Haberler

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