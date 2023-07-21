Bursa'da Ahşap ve Metal Mobilya Üretimi Yapan Şirket Yurt Dışına İhracatını Artırıyor

Bursa'da 20 yıllık iş tecrübesi olan Cenk Esidinç, kendi şirketinde ürettiği ahşap ve metal mobilyaların yüzde 95'ini yurt dışına ihraç ediyor. Esidinç, üretim alanını genişleterek 5 milyon Avro ihracat hedefliyor.

Bursa'da ahşap ve metal mobilya anlamında 20 yıllık iş tecrübesini 8 yıl önce kendi açtığı şirketinde devam ettiren Cenk Esidinç, bugün 5 bin metre karelik fabrikasında ürettiği ürünlerin yüzde 95'ini yurt dışına ihraç ediyor.

Mağaza marketlere özel metal ve ahşap mobilyalar üretimi işine 20 yıl önce başlayan Esidinç, bu başarısını yurt dışı ihracatlarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Bursa'da 5 bin metrekare alanda kurduğu Efor 4design firmasıyla 8 yıldır hizmet veren Esidinç, ürettiği ürünlerle de Almanya, İsviçre, Avusturya, Karadağ, İtalya, Sudiarabistan, Dubai ve Katar gibi ülkelerden beğeni aldı. Yurt dışından gelen büyük talebi değerlendiren Esidinç, üretim alanını 15 bin metrekareye çıkararak 5 milyon Avro ihracat hedefliyor.

Şu anda ürettikleri ürünlerin yüzde 95'ini yurt dışına ihraç ettiklerini ifade eden E4 Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Esidinç, "Başarımızın sırrı detaylarda saklıdır. Üretimde kaliteye önem veriyoruz. Bu sayede ihracatta başarı yakaladık. Kaliteli üretim için çalışma ekibine gerek beyaz yakaların gerekse mavi yakaların moral motivasyonuna çok önem veriyoruz. Her birini takımın parçası olarak görüyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız firmamızın başarısı konusunda tek yürek olarak çalışıyor. Müşterinin memnuniyeti için toplam kalite çok önemlidir. Tüm ekip toplam kaliteye önem veriyor. Hammadde girişinden itibaren paketlemeye ve ürünün müşteriye teslimine kadar herkes büyük heyecanla işini takip ediyor. Müşteri mutluluğu bizim için çok önemli. İş ortaklarımız bizim ürünümüzü gördüğü zaman mutlu olmalı. Ürünün sadece görünen yüzeyi farklı görünmeyen yüzeyi farklı olmamalı. Ürünün müşterinin gördüğü yüzeyde kalite neyse görünmeyen yüzeyde önemli aynı kaliteyi büyük incelik ve tizlik içinde sunuyoruz. Buda bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi oluyor. Daha fazla ihracat yapmak, Avrupa'da ya da dünyada çeşitli ülkelerde bir mağazaya markete girdiğimizde E4 Metal ürünlerini gördüğümüzde daha fazla keyif alıyoruz. Fazla kapasitemizi de sanayicilerimize açacağız. Onların çözüm ortağı olacağız. ARGE'ye verdiğimiz önemle çözüm ortağı olduğumuz firmaların işlerini kolaylaştıracağız. Hatasız üretim için hem çalışanlarımıza hem de teknolojik yatırımlara büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

CNC tel büküm, profil delme, 5 eksen profil bükme, CNC tel raf makinası ve son sistem kurduğumuz metal toz boyama ile en iyi kaliteyi yakaladıklarını ifade eden Esidinç, "Yeni yatırımlarla daha da büyütmek istiyoruz. 5 bin metrekare üretim alanımızı 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak sanayi arsaları çok pahalı ve yer bulmakta zorlanıyoruz. Daha fazla istihdam ve ihracat için sanayicinin önü açılmalı" dedi.

Çevre bilinci içinde üretim yaptıklarını belirten Esidinç, "Kendi azotumuzu üretiyoruz. Doğa konusunda çok hassas davranıyoruz. Lazer kaynakta, basınçlı hava yerine kendi ürettiğimiz azotu kullanıyoruz. Atıklarımız da kendi arıtma tesislerimizde arıtıyoruz. Çevre duyarlılığı bilinci olan firmayız. Ülkemizin geleceği açısından kadın istihdamını çok önemsiyoruz. Günümüzde toplumsal sorunları oluşturan alanlardan biri işsizlik ve istihdamdır. Toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması açısından bu sorunları çözmek oldukça önemlidir. Kadın istihdamına ve çalışma kadının gücüne her geçen gün kadın çalışanlarımız sayısını artırıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA