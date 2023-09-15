Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış hazırlıklarına hız verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirleri artırmak için çalışmalara başladı. İnegöl İlçesi'nde Süleymaniye Mahallesi'nde başlatılan çalışma çerçevesinde merkezde 2 bin 700 menfezin temizliği planlandı.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirleri artıran Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanında ilçelerde de kış hazırlıklarına hız verdi. İnegöl İlçesi'nde de Süleymaniye Mahallesi'nde başlatılan çalışma çerçevesinde merkezde 2 bin 700 menfezin temizliği planlandı.

Bursa'nın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yoğun bir tempo ile şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarını kesintisiz sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda oluşabilecek muhtemel sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini ilçelerde de artırdı. Trafik akışının kesintiye uğramaması için çalışmalar kontrollü bir şekilde sürerken, İnegöl'deki çalışmalara ilçenin en alçak kodda olan mahallesi Süleymaniye'den başlandı. BUSKİ ekipleri, öncelikle merkez mahallelerini kapsayacak şekilde 2700 adet menfezin temizliğini kış bastırmadan tamamlamayı hedefliyor.

Vatandaşlara uyarı

Öte yandan çalışmaların kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla ilçe sakinlerinden, araçlarını menfez üzerine gelecek şekilde park etmemeleri konusunda duyarlı davranmaları istendi. Yine kış aylarında muhtemel bir sel ve su baskını yaşanmaması için menfezlere atık süpürülmemesi ve menfezlerin üzerinin paspas veya bez gibi şeylerle kapatılmaması konusunda da vatandaşlar uyarıldı. - BURSA