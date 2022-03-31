Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 3 bin öğrenciye burs müjdesi

BURSA (Haberler.com) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla BURSKOOP'u duyuracak ve bu girişimleriyle 3 bin öğrenciye aylık 500 TL burs verileceğini açıkladı. Öte yandan Aktaş, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Aktaş, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili üniversiteli kardeşlerim, kıymetli anne ve babalar. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok güzel bir haberi paylaşmak için size sesleniyorum. Biliyorsunuz, üniversiteye giden evlatlarımıza belediyeler olarak 2008'den beri burs imkanı sağlayamıyorduk. İnanın, bu durum bizim de elimizi, kolumuzu bağlıyordu. Bizi de gençlerimiz kadar üzüyordu. 2008 yılında CHP'nin açmış olduğu dava sonucunda gençlerimize burs vermemizin önüne geçen bu durumun çözümü biz de oturduk düşündük, çok da güzel bir fikir bulduk. BURSKOOP yani Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi.

3 BİN ÖĞRENCİYE AYDA 500 TL BURS

Geçtiğimiz günlerde binlerce evladımız BURSKOOP'A burs başvurusu yaptı bile. Bugün başvurular sonuçlandı. Değerlendirmeler son derece şeffaf biçimde ailelerin gelir durumları incelenerek gerçekleştirildi. Biz de 3 bin öğrencimize ayda 500 TL burs vermeye başlıyoruz.

İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı daha arttıracağız. Bunun yanında sisteme meslek liselerindeki çocuklarımızı da dahil edeceğiz. Öğrencilerimiz her zaman ve her koşulda yanındayız. Siz yeter ki okuyun."

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