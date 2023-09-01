Bursa Ağır Vasıta, yeni hizmet tesisiyle müşterilerinin yanında

Bursa Ağır Vasıta, yeni hizmete açtığı yetkili satış ve servis hizmet tesisiyle müşterilerine bir adım daha yakın olmayı hedefliyor.

Bursa Ağır Vasıta, Bursa'daki güç ve deneyimini Mersin nakliyecileri ile buluşturuyor. Bölgede limana ve şehre yakın, yol güzergahlarıyla kolay ulaşılabilen, 9 bin metrekare alanda hizmet verecek olan Bursa Ağır Vasıta, ekip alt yapısı ve teknolojik imkanlarımızla artık Mersin nakliyecilerinin de yanında. Küresel çerçevede ekonomide yaşanan daralma ve çekilen zorluklara karşı yatırımlarına ve istihdamlarına son hız devam ettiklerini vurgulayan Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, "Ülkemizin güney sahilinde bulunan Mersin, hem Akdeniz'e kıyısı hem de limanlarıyla ön plana çıkan güçlü bir şehirdir. Bu coğrafi konumu ve sahip olduğu ekonomik dinamikler, Mersin'i Türkiye ekonomisi için önemli bir merkez haline getirmiştir. Bursa Ağır Vasıta olarak bizler, bu yatırımla hem Mersin'in ticaretine ve kentin ekonomik potansiyeline katkı sağlamak için buradayız. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz dönem gerek küresel düzeyde gerekse de ülkemizde büyük zorluklarla mücadele etmemize neden olmaktadır. Kaynakların azaldığı, tüketici güveninin sarsıldığı, finansmana erişimin zorlaştığı ve belirsizliğin arttığı bir dönemde yapılan yatırımlar çok daha değerli ve anlamlıdır. Bizler de böylesine olağanüstü şartların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz yatırımla hem Mersin'e hem de ülkemize duyduğumuz güveni bir kez daha ilan ediyoruz. Yeni yatırımımızın hayırlı olmasını diliyor, katılımınız ve destekleriniz için hepinize şükranlarımız sunuyorum" dedi.

Asıl hedeflerinin sektörü daha rekabetçi konuma getirmek ve tüm paydaşlarının yükünü hafifletmek olduğunu ifade eden Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, "Bursa Ağır Vasıta A.Ş. olarak, 2006 yılında başladığımız DAF yolculuğuna, Mersin bayiliğimiz ile değer katarak büyümeye devam ediyoruz. Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden olan Bursa'dan sonra, yine ülkemizin Lojistik ve nakliye sektörünün başkenti sayılabilecek Mersin şehrimizde olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Özellikle ülkemiz ve Avrupa başta olmak üzere, gıda lojistiği zincirinin en önemli halkası olan taşıma faaliyetini sağlayan Mersin nakliyecimize, sektörümüz ve ülkemiz adına minnettarız. Mersin şehrimiz, nakliyecilerinin yoğunluğu haricinde, ülkemizin en büyük limanlarından birine de ev sahipliği yaparak, ülke ihracat ve ithalatında çok önemli bir rol alıyor. Bizler de BAV olarak onlarla birlikte bu rolün odağında, omuz omuza olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm sektörel tecrübeleri ile Mersin nakliyecilerine tam destek vereceklerinin altını çizen Uğur, "BAV olarak temel felsefemiz, müşterilerimizin sorunlarını ve problemlerini çözerken, genel olarak operasyonel maliyetlerini düşürmek ve değişken ekonomik şartlara maksimum düzeyde uymaya çalışarak, sürekli yanlarında durmaktır. Bizler BAV ailesi olarak, DAF markamızın da isteği ve destekleriyle bölgede limana ve şehre yakın, yol güzergahlarıyla kolay ulaşılabilen, 9 bin metrekare alanımız, ekip alt yapımız ve teknolojik imkanlarımızla artık Mersin nakliyecimizin yanında olacağız. Satış sonrası hizmetlerimizin yanı sıra, satış hizmetlerimiz de günden güne hız kazanacaktır. Aynı zamanda TIRSAN markamızın da yetkili servis hizmetiyle tüm nakliyecilerimize hizmet edeceğiz." diye konuştu. DAF markası ile Mersinli nakliye sektörüne güç katacaklarını ifade eden Uğur, "BAV değer katmaya, istihdam sağlamaya, çözüm üretmeye, tüm paydaşlarının mutlu olması gerektiği anlayışıyla, özverili çalışmaya devam edecektir. Biz Mersinimizin nakliyecisini, sanayicisini ve sıcağını sevdik. Burada büyümeye, istihdam sağlamaya ve tüm paydaşlarımıza faydalı olma kararlılığımıza devam edeceğiz. Yatırımımızın Mersin şehrimize, Güney bölgemize, tüm sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Üstün kalite araçlarını ve servis ağını Mersin'li nakliyecilerimize sunmuş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden DAF Türkiye Satış Direktörü Mert Ersoylu, "Zor ve uzun süren bir hazırlık dönemi sonrasında lojistik sektörü için kritik bir lokasyon olan Mersin'e ve ülkemize kazandırmış olduğumuz, DAF standartlarına uygun yüksek kalite bir servisi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bursa Ağır Vasıta'nın kendi öncelikli bölgesi olan Bursa'da yapmış olduğu başarılı operasyonu Mersin'de de hakkaniyeti ile yerine getireceklerine inancımız tam. DAF markası olarak müşterilerimize çok üst kalite araçları size sunuyoruz ve aynı şekilde üstün bir servis ve yedek parça hizmetini de beraberinde getireceğiz. Bursa Ağır Vasıta DAF Mersin şubesi, bu bölgedeki bütün müşterilerimize DAF'ı ve Bursa Ağır Vasıta'yı seçmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu tekrar hatırlatacaktır. Bursa Ağır Vasıta DAF Mersin lokasyonumuzun hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün arkadaşlara canı yürekten teşekkürlerimi iletiyorum" diye ifade etti.

29 Ağustos 2023 tarihinde hizmete giren servisin açılışına Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Yakup Koçaslan, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark, DAF Türkiye Satış Direktörü Mert Ersoylu ve Mersinli nakliyeciler katılım sağladı. - BURSA