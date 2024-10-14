Üye Girişi
Haberler

Bursa AFSİAD Mısır'da İş İmkanlarını İnceledi

Bursa AFSİAD Mısır'da İş İmkanlarını İnceledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD), Mısır'a düzenlediği ziyaretle burada ticari fırsatları yerinde inceledi ve Bursa ile Afyonkarahisar iş dünyasını üretimde buluşturmayı hedefliyor.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD), ülkemizin son dönemde ilişkilerini arttırdığı Mısır'ı ziyaret ederek buradaki iş imkanlarını inceledi.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak adına, Bursa ve Afyonkarahisar iş dünyasını üretimde buluşturma mottosuyla yola çıkan Bursa AFSİAD çalışmalarını yurt dışına taşıdı. Türkiye'nin son dönemde ilişkilerin gelişmesi için önemli adımlar attığı Mısır'a ziyaret gerçekleştiren Bursa AFSİAD üyeleri, buradaki ticari fırsatları yerinde tespit etti. Afrika kıtasının lider ülkelerinden biri olarak kabul edilen, jeopolitik konumu ve yeraltı zenginlikleriyle dikkat çeken Mısır'da iş imkanlarını inceleyen Bursa AFSİAD heyeti, ileriye dönük önemli tespitler gerçekleştirdi.

Son ihracat rakamlarına bakıldığında, yeni pazarlara yönelinmesi gerektiğine dikkat çeken Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, "Ülkemiz ekonomisi için kritik öneme sahip olan cari açığın azaltılmasının öncelikli yolu ihracatımızın artmasından geçiyor. İhracatın lokomotif şehri olarak kabul edilen Bursa'nın, son yıllarda yaşadığı düşüş hepimizi tedirgin ediyor. Bu duruma çözüm üretme noktasında Bursa AFSİAD olarak bölgemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından, yurt dışında da faaliyetlerimizi sürdürmek için harekete geçtik" dedi.

"Artan ilişkiler iş imkanlarını beraberinde getirdi"

Mısır ile artan ilişkilere dikkat çeken Başkan Duran, "Başlattığımız yurt dışı programları kapsamında ilk olarak; ülkemizin son dönemde ilişkilerin gelişmesi adına temaslarını en üst düzeyde gerçekleştirdiği Mısır'a iş ve kültür gezisi düzenledik. Devletler arasında gerçekleşen yakınlaşmanın, iki ülke arasındaki iş imkanlarını ve fırsatları da beraberinde getirdiğini yerinde tespit ettik. Halihazırda Mısır ile 7 milyar dolarlık ticaret hacmimiz bulunuyor. Bu rakamın öncelikli olarak 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması planlanıyor. Biz de Bursa AFSİAD olarak, ülkemizin bu hedefine katkı sağlama noktasında Kuzey Afrika'nın lider ülkesi olan Mısır'daki iş imkanlarını keşfe çıktık. 18 kişilik bir grupla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette, Mısır'la geçmişten gelen köklü bir bağımız olduğunu gördük. Bu bağı ticari yönden avantaja çevirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte daha geniş bir heyetle, Mısır'a iş ve ticaret odaklı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Ziyaretlerimiz farklı ülkelere de olacaktır. Bu turlarla, üyelerimizin yeni iş bağlantıları kurmasını ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Politika Ekonomi İhracat bursa Mısır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü) 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.