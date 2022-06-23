'Burmalı Amasya çöreği'ne coğrafi işaret

Amasya'nın vazgeçilmez lezzetlerinden olan 'burmalı Amasya çöreği', Amasya Valiliği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) girişimleriyle coğrafi işaret aldı. Böylece şehzadeler şehrinin tescilli ürün sayısı 10'a yükseldi.

Amasya Valiliği'nin öncülüğünde kentin zengin mutfak kültürünün tanıtımına yönelik sürdürdüğü çalışmalara lezzetli bir halka daha eklendi. Amasya TSO'nun başvurusu sonucu fırında pişirilip sofraların vazgeçilmezleri arasında olan 'burmalı Amasya çöreği' coğrafi işaretle tescillendi.

Osmanlı saray mutfağının Anadolu'da yaşatıldığı ender kentlerden Amasya'nın birçok yöresel ve kültürel ürüne barındırmasına rağmen yakın zamana kadar sadece 4 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu hatırlatan Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, "Bu sayı oldukça azdı. Valimiz Mustafa Masatlı'nın önderliğinde başlatılan çalışmalar sayesinde burmalı Amasya çöreği ile birlikte tescilli ürün sayımız 10'a yükseldi" dedi.

Coğrafi işaretli ürünler alanında yapılan çalışmalara destek olan Vali Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür eden Murat Kırlangıç, nesiller boyu tadına doyamadan yedikleri 'burmalı Amasya çöreği'nin ardından kentin sahip olduğu diğer ürünlerin ekonomik değerinin artırılmasına yönelik faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi.

Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ve diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi