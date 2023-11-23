Burhaniye'ye sanayi sitesi müjdesi

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, birkaç yıldan beri devam eden küçük sanayi sitesi çalışmalarının sona gelindiğinin müjdesini verdi.

Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen toplantıda, küçük sanayi kurulması için başlatılan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, yapılacak işyerleri için 230'ün üzerinde talep olduğu kaydedildi.

Kurulacak küçük sanayi sitesi için bilgilendirme gereği duyduklarını anlatan Mustafa Aysel, yoğun bir çalışmanın ardından projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra hayata geçirileceğini söyledi. Karınca Deresi kenarında eski Şarköy çöplük alanının da içinde bulunduğu sahada kurulacak küçük sanayi için bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aysel, Burhaniye Ticaret Odası küçük sanayi sitesi Yapı Kooperatifini kurduklarını söyledi. Başkan Aysel, "Bu güne kadar çok uzun bir çalışma yaptık. Karşımıza çıkan engelleri dostlarımızın da yardımı ile birer birer aştık. Burada büyük emeği geçen yönetim kurulu üyeleri ile avukatımıza ve oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaptığımız duyurular sonucu 230 girişimci anket doldurdu. 250-500 ve 1000 metrekarelik işyerleri yapacağız. Anket dolduran üyelerimizi işyeri sahibi yapacağız. Devlet Su İşleri, Karınca deresinde baraj sahasına kadar ıslah çalışması yapacak. Üye ziyaretlerimiz devam ediyor. Gerçekten zorda olan üyelerimiz var. Küçük sanayi için tüm çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yapım çalışmalarına başlanacak. Yapılacak işyerlerine talep çok fazla. Anket dolduran firmalarımızı birer birer davet edeceğiz. Allah nasip ederse bu projeyi en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR