Burhaniye'de Zeytin Rekoltesi Düşük, Kalite Yüksek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yok yılı nedeniyle zeytin rekoltesi düşük, ancak zeytinyağında kalite yüksek. Yerel çiftçiler, yüksek kalite nedeniyle sevinçli. Hasat dönemi başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yok yılının yaşanması dolayısıyla zeytinde rekolte düşük gerçekleşirken, yağda kalitenin yüksek olduğu kaydedildi. Zeytinyağında kalitenin yüksek olması çiftçileri sevindirdi.

Burhaniye'de zeytin hasadına başlanırken, fabrikaların bahçeleri de zeytin kasaları ile doldu. Yörede yok yılının yaşanması nedeniyle rekolte düşük gerçekleşirken, zeytinyağındaki kalitenin yüksekliği de çiftçileri sevindirdi. Son haftalarda düşen yağışların zeytinyağında kaliteyi artırdığı kaydedildi. Tariş Zeytinyağı fabrikasında çıkan yağlar, laboratuvarda analiz edilirken, kalitenin yüksek olduğu açıklandı. Kalitenin yüksek olduğunu kaydeden zeytinyağı eksperi Atakan Bayata, "Burhaniye Tariş Fabrikası olarak hizmet verdiğimiz zeytin sektöründe, körfezin en iyi yağlarına ait bir coğrafyadayız. Türkiye çapında en iyi yağın Edremit Körfezinde çıktığı aşikar bir durum. Rekoltemiz bu sene ağaçlarda düşük ama, yağda kalitemiz çok iyi. Kalitede de en iyi noktadayız. Körfezin en iyisi olduğumuzu da söyleyebilirim. Çünkü, her gün tat ve duyusal analiz testlerden geçip kimyasal testlere de bakıyoruz. Kalite tat ve nefaset çok iyi" dedi. Üretici Halil Terzioğlu da, "Burhaniye Şahinler Mahallesinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Bu yıl Edremit Körfezi olarak zeytin rekoltesi biraz düşük. Ama, kalitemiz gerçekten dünya standartlarının üzerindedir. Yıl olarak zeytinde kalite bu sene beklediğimizin daha üstünde. Asit oranları gerçekten çok düşük seyrediyor. Zeytinyağının çıkış oranında biraz düşüş var. Ondan muzdaribiz biraz. Kalite konusunda bir eksikliğimiz yok" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
