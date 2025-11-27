Burhaniye'de Yüksek Kaliteli Zeytinyağı Beklentisi

Muhabir: Sefer TALAY

(BURHANİYE) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı üreten İnanç Erdoğan, "Tüketicinin bu yıl hem yüksek kaliteli hem de uygun fiyatlı zeytinyağı tüketeceği bir yıl olacak" dedi.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 2025-2026 zeytin hasat sezonunun devam ettiği bugünlerde kalitenin iyi olduğu açıklandı.

İlçenin zeytinyağı üreticilerinden İnanç Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türk damak yapısına en uygun zeytinyağının bu bölgede üretildiğini ifade etti. Türkiye'deki yaklaşık 110 milyon zeytin ağacından yaklaşık 2-2,5 milyonunun Burhaniye'de bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Burhaniye zeytinyağının bölgenin coğrafi özellikleri ve doğal florasına bağlı olarak kaliteli olduğunu belirtti.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde bulunması nedeniyle zeytinin tam olarak olgunlaşmadığını anlatan Erdoğan, az olan ürünün "erken hasat" olarak elde edildiğini bildirdi.

"Yağ az ama yüksek kaliteli çıktı" diyen Erdoğan, geçen yıl zeytinin bol olması nedeniyle fiyatlarının neredeyse yarıya düştüğünü, buna karşın maliyetlerin arttığını, üretici zor durumda kalmasına karşın zeytinyağının uygun fiyatla tüketilebildiğini anlattı.

Erdoğan, "Bu sene ise zeytin mahsulü az olmasına rağmen yükseliş hızlı olmadı. Tüketicinin bu yıl da hem yüksek kaliteli hem de uygun fiyatlı zeytinyağı tüketeceği bir yıl olacak" dedi.