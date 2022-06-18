Burhaniye'de üreticilere 110 milyon lira destek sağlandı - Haberler

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Burhaniye'de üreticilere 110 milyon lira destek sağlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Burhaniye'de üreticilere 110 milyon lira destek sağlandı

AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, bu güne kadar ilçedeki üreticilere 110 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, bu güne kadar ilçedeki üreticilere 110 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Gedikoğlu, AK Parti hükümetince bugüne kadar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla Burhaniyeli 32 üretici ve yatırımcıya toplam 41,8 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını belirtti.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını anlatan Başkan Gedikoğlu, halen proje teslimlerini gerçekleştirmiş olan 18 yatırımcıya da yaklaşık 62 milyon lira hibe ödemesinin yapılacağını kaydetti. Gedikoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni destek programı olan "Üreten Şehirler Programı" dahilinde Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığının sunmuş olduğu toplam bedeli 5,8 milyon olan "Güvenli Gıda, Analiz ve İhracat Destek Merkezi" projesine Güney Marmara Kalkınma Ajansı aracılığıyla 4 milyon lira ödeme yapılacak. Aynı projeye, eş zamanlı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de finansman desteği sağlayacak. Her zaman üreticilerin yanındayız" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Namık Kemal Burhaniye Hisarcık AK Parti Ekonomi Haberler

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