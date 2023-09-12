Burhaniye'de Organik Üretim Yapan Çiftçiler Ürünlerini Satışa Başladı

Burhaniye ilçesinde, 11 yıldan bu yana organik üretim yapan Kırtık Mahallesi çiftçileri, bu yılki ürünlerin satışına başladı. Çiftçiler, ürünlerinin ilgi gördüğünü söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesi sakinleri, 11 yıldan beri organik üretim yapıyor. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen çiftçiler, bu yılın ürünlerini Burhaniye Belediyesi'nin pazar yerinde kendileri için ayrılan bölümde satmaya başladı. Sebze ve meyveleri çeşidine göre 10 ile 50 lira arasında fiyatlarla satan çiftçiler ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Sezonunu açtıklarını anlatan üretici İsmail Deniz, "Bu sene verim iyi. Fiyatlar da iyi. Sertifika ücreti 6-7 bin lira arasında değişiyor. Ürünlerimizi tanıyan vatandaşlar bizi tercih etmektedir. Eskiden Kaymakamlık ve Belediyenin desteği vardı. Şimdilerde bu destek yok. Yetkililerden ilgi bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR