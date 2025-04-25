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Burhaniye'de Kayısı Bereketi

Burhaniye'de Kayısı Bereketi
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Burhaniye ilçesinde kayısı ağaçlarında meyve bolluğu yaşanıyor. Don olaylarından etkilenmeyen kayısılar irileşmeye başlarken, yerel halk bu durumdan memnun.

Burhaniye ilçesinde, kayısı bereketi yaşanıyor. Yurdun pek çok yerinde yaşanan don olaylarından etkilenmeyen kayısılar irileşmeye başlarken, bolluk vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye Ören Mahallesinde bahçeleri süsleyen kayısı ağaçlarında meyve bolluğu yaşanıyor. Ören Mahallesinde kayısıların don olaylarından etkilenmediğini kaydeden Mustafa Devrim, erkenci kayısıların 2 haftaya kadar sararmaya başlayacağını söyledi. Ay içinde yaşanan don olayları yurdun pek çok yerinde meyve üretimine olumsuz etkilerken Burhaniye de korkulan olmadı. Ağaçlarda bol kayısı olduğunu kaydeden Bağ-Kur emeklisi Mustafa Devrim, "Bu sene özellikle Ören Mahallesinde bol kayısı var. Don olayları bizim kayısıları etkilemedi. Erkenci çeşitler oldukça irileşti. İki haftaya kadar sararmaya başlayacak. Kayısıları satmayıp eşe dosta ikram ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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