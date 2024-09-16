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Burhaniye'de 'Askıda Kırtasiye' Uygulaması Büyük İlgi Görüyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Tuncay Civelek'in başlattığı 'askıda kırtasiye' uygulaması, 3 yıl içinde ihtiyaç sahiplerine 170 bin liralık kırtasiyenin ulaştırılmasını sağladı. Uygulama, okul sezonunda yoğun talep gördü ve destekler devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 'askıda ekmek' ve 'askıda yemek' ardından bir işletmecinin başlattığı 'askıda kırtasiye' uygulaması da ilgi gördü. Uygulamayı üç yıldan beri devam ettirdiklerini anlatan işletmeci Tuncay Civelek, bu güne kadar 170 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Burhaniye'de Saip Hoca Bulvarı'nda kırtasiye dükkanı çalıştıran 37 yaşındaki Tuncay Civelek'in başlattığı 'askıda kırtasiye' uygulaması ilgi gördü. Uygulamayı işletmenin duvarına astığı bir levha ile duyuran Civelek, uygulamanın destek gördüğünü söyledi. Civelek, okul sezonunun başlangıcından itibaren 55 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatırken, 3 yıl içinde de bu rakamın 170 bin liraya ulaştığını anlattı. 4 yıldır hizmet verdiğini kaydeden Tuncay Civelek, 3 yıldan beri askıda kırtasiye kampanyası düzenlediklerini söyledi. Tuncay Civelek, " 4 yıldır burada hizmet veriyoruz. Çeşitli faaliyetlerimiz var. Fotokopi olsun, bütün kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz herkesin. Askıda kırtasiye kampanyamız var. 3 yıldır devam ediyor. Yoğun bir talep görüyor. Bu sene hemen hemen hemen nereden baksan 50-60 bin liralık bir talebimiz oldu. Yardım edildi. 60 bin liralık bir yardım edildi. Bunun 55 bin lirasını ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Gayet memnun karşıladılar. Yakın esnaflarımızdan, çevre ilçelerden, diğer illerden bayağı destek aldık. Uygulamaya devam ediyoruz. Tabi kırtasiye bayağı pahalı. Tabii bunun yanında yani çok yüksek meblağlara ihtiyacı olanlara bir kısmını oradan yani askıda kırtasiyeden karşılıyoruz. O şekilde insanların sıkıntılarını çözüyoruz. Hemen hemen 3 yılda 170 bin lira civarında bir yardım toplandı. ve bunu dağıttık. Kampanyamız devam edecek" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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