Burdur ve Bolu'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, Burdur ve Bolu'da sahipsiz hayvanların korunması, barındırılması ve bakımlarının sağlanması amacıyla koruma birlikleri kurulmasına karar verildi.

Burdur ve Bolu'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla bazı illerde koruma birliği kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Burdur ve Bolu'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
