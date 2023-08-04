Burdur'da Üretilen Lavanta Fideleri Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'ne Gönderiliyor

Burdur'da yılda üretilen 10 milyon lavanta fidesinin büyük bölümü, Türkiye'de lavanta bahçesi oluşturmak isteyen kentlere ve Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor. Lavanta bahçeleri, görselliği ve mis kokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve ekoturizm açısından da hareketlilik sağlıyor.

Burdur'da yılda üretilen 10 milyon lavanta fidesinin büyük bölümü, Türkiye'de lavanta bahçesi oluşturmak isteyen kentlere ve Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor.

Son yıllarda Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde oluşturulan lavanta bahçeleri, görselliği ve mis kokusuyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Ekoturizm açısından da bulunduğu bölgede hareketliliği artıran lavanta bahçelerinin büyük bölümü, Burdur'da yaklaşık 3 bin dekarda üretilip başka kentlere gönderilen lavanta fidelerinden oluşturuldu.

İthal edilen ilk anaç lavanta fidelerinden yaklaşık 10 yıldır Burdur Gölü kenarındaki kendi arazilerinde yetiştiren girişimci Öztürk Sarıca, yıllık 10 milyonu aşan fide üretimiyle ülkeden lavanta alanında döviz çıkışına engel olmaya çalışıyor. Sarıca, 4 yıldır yurt dışına da lavanta fidesi ihraç ediyor.

Sarıca, AA muhabirine, 2005'ten beri susuz tarım uygulamalarını yaptıklarını ve tıbbi aromatik bitkiler ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok kentinde Burdur'dan gönderilen fidelerle lavanta bahçelerinin kurulduğunu vurgulayan Sarıca, lavantanın görseliyle insanı kendine çeken bir bitki olduğunu, zamanla lavantaya talebin artmasıyla fide üretimine yoğunlaştığını kaydetti.

Sarıca, daha önceden lavanta fidesi ithal ettiğine değinerek, "Özellikle lavanta 'angustifolia' denilen tıbbi lavanta bitkisi tamamen yurt dışında üretiliyordu. Biz ilk ithalatı gerçekleştirdikten sonra kendi topraklarımızda anaç fideleri üretmek için çaba gösterdik. Yılda 3 milyon fide üretimiyle başladığımız çalışmalar şu anda yıllık 10 milyonun üzerine çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

"Lavanta fidesi üreticiliği ülkemizde yaygınlaşıyor"

Türkiye'nin son yıllarda birçok kentinden lavanta fidesi talep edildiğini dile getiren Sarıca, şöyle konuştu:

"Konya, Eskişehir, Ankara, Denizli, Artvin'e ve Mardin'e kadar pek çok şehrimizde bahçeler buradan giden lavanta fideleriyle mora boyanmış durumda. Hatta Marmara bölgesindeki illerimize de lavanta fidelerini biz gönderiyoruz. Son iki yıldır Türkiye'ye yurt dışından ciddi bir lavanta fidesi girişi yok. Lavanta bahçelerinin yanında lavanta fidesi üreticiliği ülkemizde yaygınlaşıyor. Ciddi anlamda ülkenin fide ihtiyacının yaklaşık yüzde 60-70'ini Burdur karşılıyor. Özellikle tıbbi lavanta türlerini artık yurt dışına da gönderiyoruz. Yurt dışına bugüne kadar toplamda 6 milyona yakın fide gönderdik."

"Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerden de talep oluyor"

Sarıca, son dönemde Türk Cumhuriyetleri'nden de lavanta fidesine talep olduğuna işaret ederek "Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerden de talep oluyor. Ürettiğimiz fidelerin en az yüzde 30'unu kendimiz Burdur'daki bahçelere dikmeye devam ediyoruz. Burdur'da tıbbi aromatik bitki alanımız 4 bin 200 dekara ulaştı. Lavanta dikim alanımız da görsel bahçelerimizle 2 bin 900 dekar civarında." diye konuştu.

Son yıllarda üretim artıkça kuru lavanta, lavanta yağı da ihraç ettiklerine dikkati çeken Sarıca, lavantanın ilk dikimde su istediğini daha sonra suya ihtiyacı olmadan geliştiğini ve verimsiz arazilere dikilmesini tavsiye etti.