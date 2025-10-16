Burdur'da Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), sektör paydaşlarının katılımıyla başladı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, MAKÜ Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri" temasıyla hayata geçirilen festivalin sektöre önemli katkılar sunacağını söyledi.

Burdur'un hayvancılıkta iyi bir noktada olduğunu belirten Bilgihan, "215 bin küçükbaş, 450 bini aşkın büyükbaş hayvan kapasitesiyle aslında hayvancılık için son derece iddialı bir şehirdeyiz. Çiğ süt üretiminde oldukça iyi noktadayız. Ancak tabii ki bunun süt endüstrisi ve türevleri noktasındaki çalışmaları da beraberinde getirmesi gerekiyor." dedi.

Bilgihan, 1980'li yıllarda Türkiye'nin ilk traktör fabrikasının da Burdur'da yer aldığını anımsattı.

Çiftçiler, üreticiler kendi çözümlerini ürettiklerinde, üniversite ve kamu kurumları da onlara rehberlik yaptıkları takdirde daha güzel çalışmalara imza atılabileceğini ifade eden Bilgihan, festivalin de buna en güzel örneklerden biri olduğunu kaydetti.

Festivalde 42 proje sergilenecek

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da tarım ve hayvancılıkta teknolojinin, AR-GE çalışmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bölgenin tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olduğunu, üniversite olarak üreticilere destek olmaya çalıştıklarını anlatan Dalgar, festivalin de tarım ve hayvancılığın geleceği açısından değerli olduğunu ifade etti.

Festivalde 42 projenin sergileneceğini aktaran Dalgar, "Festival kapsamında 92 proje geldi, bu projelerin 20'ye yakını kurumsal, büyük bölümü bireysel. Bunların içinde üniversite, lise öğrencileri, Teknokent'te AR-GE yapan şirketler var. Çoklu hakem sistemiyle incelendi projeler. 47 proje finale kaldı, bunlardan 42'si burada." diye konuştu.

Dalgar, daha önce yaptıkları festivalde finale kalan projelerden bazılarının sektördeki firmalardan teklif aldığına dikkati çekerek, bu tür gelişmeleri önemsediklerini dile getirdi.

Festivalin amaçlarından birinin de geliştirilen projelerin sektör tarafından değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Dalgar, amaçları tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

AR-GE ve inovasyon yoluyla tarım ve hayvancılıkta üretkenliği artırmayı, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumayı başaran çözümleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları geliştirmeyi, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını hedefleyen festival, 18 Ekim'e kadar sektöre ilişkin panellerle devam edecek.