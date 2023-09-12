Burdur'da Fasulye Üretiminde Hasat Dönemi Devam Ediyor

Burdur'da 1990 yılında başlayan ve son yıllarda 20 bin dekara kadar ulaşan fasulye üretimi devam ediyor. Fiyatların düşmesiyle üreticiler zarar ediyor.

Burdur'da 1990 yılında yaklaşık 1000 dekar arazide başlayan, son yıllarda 20 bin dekara kadar ulaşan fasulye üretiminde hasat dönemi sürüyor. Sezon başında kilosu 45 lira olan fasulye 25 - 28 liraya gerilerken, üretici fiyatların düşük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı İnsuyu bölgesinde 1990 yılında yaklaşık 1000 dekar arazide başlayan fasulye üretimi son yıllarda 20 bin dekara kadar ulaştı. Bölgedeki üreticiler bu sezon da hasada başladı. İlk başlarda fasulyenin 45 lirayı bulan toptan kilogram fiyatı, son günlerde 25 - 28 liraya kadar geriledi. İnsuyu'nda üretilen fasulyeler İstanbul başta olmak üzere birçok kente sevk edilirken, üreticiler fiyatların düşük olduğunu söyledi.

'ZARAR EDİYORUZ'

Fasulye üreticisi Alim Kolukısa, Sezon başında 45 lira olan fasulye şu anda 25 ile 28 lira arasında satılıyor. Günlük işçi yevmiyesi 500 lira. Zarar ediyoruz dedi.

'TÜCCARLAR, AYAKÇILAR FİYATI DÜŞÜRÜYOR'

Üretici Erkan Cinbaş, Sezon başından bu yana fiyatlar yarı yarıya düştü. Aynı fasulye, aynı işçi maliyeti ama fiyatı düşürdüler. Tüccarlar, ayakçılar fiyatı düşürüyor. Çiftçi dışındaki herkes para kazanıyor. Maliyetlerimiz geçen yıla göre iki kat arttı. Geçen yıl 250 lira olan gübre bu yıl 1000 lira oldu. Fiyatlar 30 - 35 lira civarında olsa para kazanırız. İlk bir hafta 45 liradan satıldı. Daha sonra fiyatlar 24 - 25 lira arasında diye konuştu.

'KAZANIYORUZ AMA MASRAFLARA GÖRE AZ'

15 yıldır fasulye üreticiliği yaptığını söyleyen Durmuş Çalışkan da şöyle dedi

Fiyatlardan hiç memnun değiliz. Bir gün 25, bir gün 30 lira. Şu anda fiyat 25 liraya kadar düştü. İşçi yevmiyesi 500-550 lira arasında değişiyor. Gübre parası, elektrik, mazot maliyetlerimiz arttı. Kazanıyoruz ama masraflara göre az. Maliyetler arttığı için fiyatlar memnun edici değil.