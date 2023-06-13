Bunge ve Glencore'un Viterra ile birleşmesiyle 34 milyar dolarlık tarımsal ticaret şirketi oluşacak

ABD'li tarım ve gıda şirketi Bunge, rakibi İsviçre merkezli madencilik ve ticaret şirketi Glencore'a ait Viterra ile borçlar dahil yaklaşık 34 milyar dolar değerinde bir tarımsal ticaret şirketi oluşturmak için birleşeceğini duyurdu.

ABD'li tarım ve gıda şirketi Bunge, rakibi İsviçre merkezli madencilik ve ticaret şirketi Glencore'a ait Viterra ile borçlar dahil yaklaşık 34 milyar dolar değerinde bir tarımsal ticaret şirketi oluşturmak için birleşeceğini duyurdu.

Bunge'den yapılan açıklamada, Bunge ve Viterra'nın birleşmesinin giderek daha karmaşık hale gelen pazarların taleplerini karşılamak, çiftçilere ve son müşterilere daha iyi hizmet vermek için yenilikçi bir küresel tarım şirketi oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, birleşme anlaşması kapsamında, Viterra hissedarlarının yaklaşık 6,2 milyar dolar değerinde yaklaşık 65,6 milyon Bunge hissesi ve yaklaşık 2 milyar dolar nakit alacağı, Bunge'nin de Viterra'nın 9,8 milyar dolarlık borcunu üstleneceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Viterra hissedarlarının, anlaşmanın tamamlanmasının ardından oluşturulan şirketin yüzde 30'una sahip olacağı aktarıldı.

Söz konusu şirketlerin birleşmesiyle 34 milyar dolar değerinde bir tarımsal ticaret şirketi oluşturulacağı kaydedildi.

Söz konusu anlaşmanın, aralarında Archer-Daniels-Midland (ADM) ve Cargill'in de bulunduğu 4 büyük şirketin domine ettiği temel gıda piyasasında kartelleşme tartışmalarını artırması bekleniyor.

Buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi gibi temel gıda maddelerinin ticaretinin halihazırda Bunge ve diğer 3 büyük oyuncu tarafından domine edildiği göz önüne alındığında, söz konusu iki şirket arasındaki birleşmenin rekabet düzenleyicilerce yakından incelenmesinin beklendiği ifade ediliyor.