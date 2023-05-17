BUMİAD'ın yeni yönetimi hedeflerini anlattı

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Başkanı Mustafa Gümüş, önceki yönetimden devraldıkları bayrağı daha yükseğe taşıma gayretinde olacaklarını söyledi.

BUMİAD tarafından organize edilen toplantıda, derneğin 8. Yönetim Kurulu, kentteki bir davet salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gümüş, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni döneme heyecanla başladıklarını ifade etti.

Sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Oldukça yüksek olan bir bayrağı bana teslim ettiler. Bizlerin görevi de bu bayrağı yere düşürmeden daha yükseklere, daha büyük hizmetlere ve daha mutlu günlere taşımak. Yönetim Kurulumuz uzun yıllar kendi iş yerlerinde üretim yapmış arkadaşlarımızdan oluşuyor. 90 kişiden oluşan özel bir topluluğuz. Mesleki tecrübesiyle etkin, güvenilir, saygın ve son derece birbirimize bağlıyız. Ben bununla gurur duyuyorum. Bu dönem Yönetim Kurulu olarak misyonumuz, Bursa'nın geleceğini güzelleştirmek. Pozitif bilim doğrularının Bursa'ya umut, mutluluk, huzur ve neşe katacağını eminim. Başkanlık dönemimde bunu halka yaymak için çabalayacağım."

Toplantı, 8. Dönem Yönetim Kurulunun tanıtılmasıyla sona erdi.