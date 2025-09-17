BULLS Genel Müdürü Barışık: FED'den 50 baz puanlık indirim, piyasalarda güçlü toparlanma getirir

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, yaklaşan FED toplantısı, altın-gümüş fiyatlamaları ve Türkiye'nin risk primine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barışık, piyasaların gözü kulağının FED kararında olduğunu belirtti.

Barışık, "25 baz puanlık indirim neredeyse kesin. Ancak iş gücü verilerindeki bozulma sonrası masada 50 baz puan ihtimali de konuşuluyor. Eğer 50 baz puan indirim gelirse finansal piyasalar açısından çok daha güçlü bir pozitif etki görürüz. Borsa, emtia ve özellikle altın tarafında ciddi bir toparlanma yaşanabilir. 25 baz puanlık indirimin ardından ise Başkan Powell'ın tonlaması kritik olacak. Güvercin bir söylem, piyasanın beklentisini 25'in üzerinde algılatabilir" dedi.

'BORSALARDA TEKNOLOJİ ENDEKSLERİNE TOPLARLANMA VAR'

Barışık, küresel borsalardaki görünümü değerlendirerek şunları ekledi:

"Borsalar tarafında hızlı şekilde toparlanma hareketi devam ediyor. Zaten uzun zamandır bir ralli içerisindeyiz. Özellikle teknoloji endekslerine baktığımızda Nasdaq ve S&P'de çok ciddi toparlanma söz konusu ve tarihi rekor seviyeler test ediliyor. Dünkü satış baskısı ise hafif bir kar satışı olarak görülebilir. Eğer FED'den 50 baz puanlık bir indirim gelirse, bu beklentilerin üzerinde olacağı için finansal piyasalarda çok daha güçlü bir toparlanma hareketi görebiliriz. Özellikle borsa, emtia ve altın tarafında yukarı yönlü hareketler devam eder."

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÖN YUKARI

Barışık, FED sonrası kısa vadede kar realizasyonu yaşansa da orta vadede emtialarda pozitif seyrin süreceğini belirterek, altın ve gümüşün yukarı yönlü hareketlerine dikkat çekti. Türkiye'nin risk primindeki (CDS) gerilemeye de değinen Barışık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"CDS'lerde 250 baz puanın altını gördük. Bu, Şubat ayından bu yana en düşük seviyeler. Ekonomi ve özellikle bankacılık endeksi için son derece destekleyici bir gelişme. Bu trendin devam etmesi not artırımı beklentilerini de hızlandırabilir."

'EURO 1.20'Yİ HEDEFLEYEBİLİR'

Barışık, FED'in yılın kalan toplantılarında da faiz indirimlerine devam edeceğini öngörerek Euro/dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve 1.20 seviyesinin hedeflenebileceğini dile getirdi.

Son olarak BIST 100 endeksi için de görüş bildiren Barışık, kısa vadede dalgalı seyir yaşansa da 11.400 üzerinde kalıcılığın yeni bir yükseliş trendini destekleyeceğini ifade etti.