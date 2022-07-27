Bulgaristan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlandı
Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.
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Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
ANKA / Ekonomi