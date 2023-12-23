Bulgaristan Vatandaşları Edirne'yi Yılbaşı İçin Tercih Ediyor

Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, yeni yıl kutlamaları için de Edirne'yi tercih edince günler öncesinden rezervasyon yaptırdıkları oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı. Alışveriş için hafta sonu Edirne'ye akın eden ve adım atacak yer bırakmayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Yılbaşına sayılı günler kalan Edirne halkı alışveriş için çarşı ve pazarlarda hareketlilik oluşturuyor. Edirne halkının yanı sıra Bulgaristan'dan da alışveriş için Edirne'ye çok sayıda Bulgar vatandaşının gelmesiyle, Edirne sokaklarında hareketlilik arttı. Edirne'de esnafın müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşları oluşturuyor.

Aldıklarını taşımakta güçlük çektiler

Komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, bu hafta da Edirne'ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan Bulgarlar, çılgınca alışveriş yaptı. Geceyi otellerde geçiren Bulgarlar, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Müzisyenler Bulgarca müziklere, aşçılar Bulgarca yemeklere odaklandı

Alışverişin izdihama dönüştüğü Edirne'ye gelen Bulgarlar, otellerde konaklayıp 2-3 gün süren alışveriş günleri gerçekleştiriyor. Otellerde ve restoranlarda yaşanan yoğunluk yılbaşında da devam edecek. Yeni yıla Edirne'de girecek olan Bulgarlar, otellerde günler öncesinden rezervasyon yaptırdı. Edirne'de yeni yıla girmeyi tercih eden binlerce Bulgaristan vatandaşının yoğun talebi üzerine oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı. Müzisyenler repertuarına Bulgarca müzikler, aşçılar da menülerine Bulgarca yemekler ekledi.

Esnaf da turistler de memnun

Edirne esnafı, yılbaşı hareketliliğinden memnun olduğunu söyledi. Alışveriş yapan Edirne halkına yurtdışından gelen turistlerin de eklenmesiyle alışveriş yoğunluğu yaşandığını ifade eden esnaf, yüzünün güldüğünü anlattı. Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları da, yılbaşı alışverişi yaptıklarını söyledi. - EDİRNE