Bulgaristan-Türkiye sınırında soğutmalı tırlar için ilave peronlar açıldı

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda soğutmalı tırlar için ilave peronların açılışı yapıldı. İki ülke arasında ikinci bir demiryolu sınır kapısı için de mutabakat muhtırası imzalandı.

KAPİTAN Bulgaristan- Türkiye sınırındaki yük taşımacılığında geçişlerin kolaylaştırılması amacıyla Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda soğutmalı tırlar için ilave peronların açılışı yapıldı. İki ülke arasında ikinci bir demiryolu sınır kapısı için de mutabakat muhtırası imzalandı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk tarafına, yapılan verimli ikili işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Aleksiev, "Bugün iki önemli adım atıldı. Ortak sınır kapımıza 3 yeni frigorifik şerit eklenmesi yoluyla genişletilmesi dolayısıyla açılış yaptık. Ayrıca, imzalanan mutabakat muhtırası ile demiryolu nakliyatında işbirliği öngörüldü. Lesovo bölgesinde Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir sınır demiryolu geçiş kapısının açılması da hedeflendi. Bu önemli adımlar bölgenin daha iyi ve istikrarlı gelişimi için kilit önem taşıyor." dedi.

Geçen yıl Kapitan Andreevo'dan 1 milyon tır ve yük aracının geçiş yaptığını aktaran Aleksiev, Andreevo Gümrük Kapısı'nın, ABD-Meksika sınırı sonrası, dünyanın ikinci en yüklü sınır kapısı olduğuna işaret etti.

Bakan Aleksiev, Bulgaristan'da geçici hükümet göreve başladığında kamyonların bu sınırdan geçmek üzere 6-7 gün beklediklerini anımsattı.

Yeni bir organizasyon ve yoğun çabalar sayesinde bekleme süresinin 1-2 güne indirildiğini, yeni güzergahların açılışı ile beklemenin 8 saate kadar düşeceğini dile getiren Aleksiev, bir yük kamyonunun 24 saatlik bekleme süresinin maliyetinin 350 avro civarında olduğunu bildirdi.

İçişler Bakanı İvan Demerciev de "Bugün hizmete giren üç yeni güzergahın yanı sıra frigorifik kamyonları denetleyen laboratuvarın kapasitesini iki katına çıkardık. Ayrıca, kamyonlardan alınan numune denetimi ile ilgili sorunlara tamamen çözüm getirecek üçüncü bir laboratuvarın yapımını başlattık." şeklinde konuştu.

Demerciev, sınır yönetim stratejisi kapsamında benzer tesislerin Lesovo Gümrük Kapısı'nda (Hamzabeyli'nin karşısında) da kurulacağını ve frigolu araçların bir bölümünün o tarafa yönlendirileceğini kaydetti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır kapılarından yılda 1,5 milyon tır geçişi olduğunu belirtti. Bu geçişlerin daha da artacağının öngörüldüğünü vurgulayan Sekizkök, "Bulgaristan ile Türkiye arasında ikili ticaret ilişkilerinde büyük bir ivme var, geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 14 büyüyerek 7 milyar dolara ulaştı. Amacımız 10 milyar dolara ulaşmak." ifadelerini kullandı.