Bulgaristan Maliye Bakanı Dedeağaç'ı ziyaret etti

Bulgaristan Maliye Bakanı Asen Vasilev, Yunanistan'ın Dedeağaç kentini ziyaret ederek yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve gazlaştırma ünitesi projesi hakkında bilgi aldı ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bulgaristan Maliye Bakanı Asen Vasilev'in Yunanistan'ın Dedeağaç kentini ziyaret ettiği bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Vasilev'in, Dedeağaç'ta yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve gazlaştırma ünitesinde (FSRU) incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Bölgedeki yetkililerle de bir araya gelen Vasilev'in, Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattı projesi hakkında bilgi aldığı ve iki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesi için işbirliği fırsatlarını değerlendirdiği kaydedildi.

Yunanistan, Dedeağaç'ta yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve gazlaştırma ünitesi projesini 2022 yılında başlatmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski katılmıştı.

Rus doğal gazına bağımlılığı azaltması beklenen projenin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.