Bulgaristan'dan Türk tır şoförlerine Schengen kıskacı

Yük taşımak isteyen Türk ihracat firmaları ile tır şoförleri mağduriyet yaşıyor

EDİRNE - Bulgaristan hükümetinin başlattığı Schengen vizesi uygulaması Avrupa Birliği ülkelerine yük taşımak isteyen Türk ihracat firmalarını ve tır şoförlerini zora soktu.

Bulgaristan hükümetinin son haftalarda başlattığı yeni uygulama çerçevesinde Shengen vizesi olan tır sürücülerinin ülkelerinde yük boşaltılmasına ve yük almasına izin verilmiyor. 2012 yılında yapılan anlaşma gereğince ikili ticaret transit vize ile sorun çözüme kavuşmuştu. Bulgaristan'da hükümetin 12 Mayıs'ta aldığı karar ile Schengen vizesi ile ülkelerine seyahat edecek diğer ülke vatandaşlarının ülkeden transit geçebilmeleri için mevcut Schengen vizeleri ile öncelikle vize aldıkları ülkelere giriş yapmalarını veya Bulgaristan'a girişte Schengen vizelerinin yanı sıra Bulgaristan transit vizesi ibraz etmeleri isteniyor. Schengen vizesi yük boşaltma ve alınmasına da izin vermeyen Bulgaristan, bu konuda kendi vizesini istemesi, uluslararası taşımacılık yapan firmaları zor durumda bıraktı.

Ortaya çıkan durumun en büyük mağdurlarının başında iş adamları geliyor. Özellikle hızlı şekilde vize alması gereken binlerce ihracatçı, mevcut müşterileriyle gereken görüşmeleri gerçekleştiremiyor. Fuarlara gidemiyor ve yeni pazarlara açılamıyor. Yolarda zorluklar yaşayan tır sürücüleri bu sonun çözülmesini işitiyor.

"Ortada ciddi bir mağduriyet var"

Bulgar hükümetinin yaptığı uygulamayla Türkiye'deki ihracat firmalarının ciddi olarak etkilediğini ifade eden tır sürücüsü Fuat Çalış, "İlk defa Schengen vize alanlara Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen Bulgaristan'ın Schengen vizesi alanlara bir defalığına mahsus Schengen ülkesi olan Yunanistan ya da vizeye aldığı ülke olan Almanya, Hollanda veya diğer ülkelerden birine gidip gelmesi gerektiğini belirtiyorlar. Eğer ki Schengen vizeniz varsa Bulgaristan kendi ülke sınırları içerisinde yani ikili taşıma dediğimiz sistemi kabul etmiyor. Schengen vizesiyle tekrar Bulgaristan vizesi alması gerektiğini söylüyor. Bundan dolayı birçok arkadaşımız ve yük sahipleri mağdur oluyor. Bulgaristan'a biz kimlik kartıyla giriş izni verdik. Biz de onlara benzer bir uygulama yapabiliriz. Sorun bu şekilde giderilebilir. Daha önce böyle bir sorun olmuyordu. Şimdi bu sorundan kaynaklı birçok arkadaşımız kapılarda çok bekliyor. Hem ceza ödüyorlar hem de yetmediği gibi yükleri yetiştiremiyorlar. Zamanında Schengen vizesi ortalama 7 ile 40 gün arasında çıkmaktaydı. Eskiden 3 güne 5 güne çıkan vizeler şu an yaklaşık 45 gün, hatta 2 ay bekleyen arkadaşlarımız oluyor. Bu da hem transport firmalarını hem de biz transport sürücülerini ciddi derecede etkileyip mağdur etmektedir" dedi.

" Türkiye'ye yapılan ambargo"

Türk ihracatçılarının Bulgar vizesine mahküm edildiğini belirten tır sürücüsü Orçun Yeter, "Bulgar hükümeti bizi Schengen vizesine mahküm ediyorlar. Türkiye olarak biz hep mağdur durumdayız. Bir de üstüne üstlük bir mağduriyet daha da yaşatıyorlar. Biz bir de Schengen vizesine yine müracaat edeceğiz çıkarsa tabi, daha iyi olur, çıkmasa da tekrardan mecburiyetten Balkan ülkelerine devam edeceğiz. Olmazsa da tabi ki memleketimizde çalışmaya devam edeceğiz. Bu mağduriyetler devam edecektir. Türkiye'ye yapılan ambargo, çünkü bizim mağduriyetimiz var. Sonuçta biz burada transport sürücüleriyiz. Dünyanın her tarafına yük alıp getiriyoruz. Böyle bir durumda zaten bizim mağduriyetimizi bırak, Türkiye'nin gelir kaynakları da düşer. Sadece bu tek taraflı düşünmemek gerekir. Devlet yetkililerinin buna bir el atması gerekiyor. Bu tabii ki Avrupa ülkelerinden biri olan Yunanistan'dan geçiş yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim için bir külfet. Giriş ve çıkış masrafları da bize ayrıca bir ekstra açık ödememize sebebiyet veriyor. Bu yüzden bir mağduriyetimiz var. Schengen vizesi almak için Bulgaristan, Romanya, Sırbistan vizeleri gibi onların vizesini almamız lazım. Bu da bizim için tekrardan mağduriyet yaşatmaktadır. Yunanistan'a geçecek olursak önceden Bulgaristan'a geçmemiz lazım Bulgar'dan Yunan'a, Yunan'dan tekrardan bizi Bulgaristan'a gönderip öyle geçiş yapmamızı işitiyorlar." diye konuştu.