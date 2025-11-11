Haberler

Bulgaristan'da Turizmci Yetiştirecek GastroAkademi'ye Başvurular Başladı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteklediği GastroAkademi, uluslararası işbirlikleri ile sezonluk çalışacak turizmcileri yetiştirecek eğitim programına başvuruları kabul etmeye başladı. Kursiyerler, programı tamamladıklarında Bulgaristan'da çalışma fırsatı elde edecekler.

Bulgaristan'da sezonluk çalışacak turizmcilerin yetişeceği GastroAkademi'ye başvurular başladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamada, Trakya'nın eğitim ve istihdam alanındaki öncü girişimlerinden GastroAkademi'nin uluslararası işbirlikleri ile bölgedeki mesleki eğitim anlayışını ileriye taşıyacağı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle ETSO bünyesinde faaliyet gösteren GastroAkademi eğitim mutfağının kısa sürede bölgenin önde gelen eğitim merkezlerinden biri haline geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni işbirliği ile GastroAkademi bir ilke imza atarak yurt dışı istihdam garantili eğitim programını başlatıyor. Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan protokol kapsamında programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, Bulgaristan'ın Burgaz bölgesindeki işletmelerde çalışma fırsatı elde edecek ve mesleki becerilerini uluslararası alanda geliştirebilecek."

İstihdam garantili eğitim programı

GastroAkademi'nin "Gelecek Mutfakta" projesi kapsamında düzenlenen yurt dışı istihdam garantili eğitim programı için başvuruların açıldığı belirtildi.

Ocak ayında başlayacak programa katılım ücretsiz olduğu aktarılan açıklamada, programı başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Bulgaristan Burgaz'da uluslararası işletmelerde çalışma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
