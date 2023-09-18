Bulgaristan'da çiftçilerin ithalat yasağına karşı protestoları devam ediyor

Bulgaristan'ın Ukrayna'dan ayçiçeği, buğday, mısır ve kolza tohumu ithalatı yasağının kaldırılmasına karşı çıkan çiftçiler, ülke genelinde protesto düzenledi.

Tahıl üreticilerinin öncülük ettiği, bazı besicilerin ve meyve sebze üretici birliklerinin de desteklediği eylemlerde göstericiler, ülkenin 40'a yakın noktasında tarım makineleriyle trafik akışına bir saat engel oldu.

Eylemler, Bulgaristan'ın komşu ülkeleri ile sınır kapıları ve onlara ulaşan güzergahlarda yapıldı.

Öte yandan Avrupa'da çalışan Türklerin tatil dönüşünde en çok kullandığı Bulgaristan-Sırbistan sınırındaki Kalotina Gümrük Kapısı'nda önceden anons edilen eylem düzenlenmedi.

Protestocuların talepleri

Çiftçiler, Başbakan Nikolay Denkov'un koalisyon hükümetinden sektörle ilgili taleplerde bulundu.

Protestoyu düzenleyenler tarafından yayımlanan ortak bildiride, " Ukrayna'dan ayçiçeği, buğday, mısır ve kolza tohumu ithalatı yasağının devam ettirilmesi, Ukrayna'dan rafine edilmemiş yağ, taze ve dondurulmuş meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, canlı hayvan, bal ve arı ürünleri ithalatına yasak getirilmesinin yanı sıra ülkeye yapılan tarımsal ithalatın menşei, kalitesi ve güvenliği üzerindeki kontrollerin artırılması" istendi.

Talepler arasında devlet yardımının artırılması, zarar gören alanlar için çiftçilere devlet yardımının derhal ödenmesi de yer aldı.

Bulgaristan Parlamentosu, 14 Eylül'de Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın 15 Eylül'den itibaren kaldırılmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.

Çiftçiler, bugün ağırlıklı olarak ülkenin kuzey komşusu Romanya sınırında yaptıkları protesto eylemlerini, yarın başkent Sofya'ya odaklanarak sürdüreceklerini ifade etti.

"Ukrayna'nın tahıl sorunu, Rus propagandasının bir parçası"

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Georgi Gvozrdeykov, söz konusu protestolarla ilgili "Ukrayna'nın tahıl sorunu, Rus propagandasının bir parçası. Bunu yapanlar, Bulgaristan'ın net yönünü ve hedeflerini istikrarsızlaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bulgaristan Tarım Bakanı Kiril Vıtev de gazetecilere şunları söyledi:

"Ukrayna'yı mallar, miktarlar ve lisans düzenlemeleri tam olarak netleşene kadar Bulgaristan'a ihracat yapmamaya çağırıyoruz. Bulgaristan'ın aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu pek çok göçmen için cazip olan Şengen ve Avro Bölgesi'ne katılmasına bir adım kaldı. Evet, bizim en önemli sorunumuz, Ukrayna'dan tarımsal ithalat yasağının kaldırılmasıdır. Bulgaristan'da tüm Avrupa standartlarında üretilen ürünlerimiz damping tehlikesiyle karşı karşıya. Ukrayna ile dayanışmamız açıktır, devam etmektedir ve durmayacaktır."

Rusya yanlısı siyasetçiler de çiftçilerin protestolarına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, tahıl üreticilerine dün "terörist" diyen Başbakan Nikolay Denkov'u derhal istifaya çağırdı.

Rusya yanlısı muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Kornelyiya Ninova da hükümete hitaben, "Ulusal çıkarların nasıl korunduğunu görmek için Macaristan'ın, Slovakya'nın kararlarına bile bakmadınız. Bulgaristan'ın çıkarlarına ve (aralarında Polonya'nın da bulunduğu) 4 Doğu Avrupa ülkesi arasında sağlanan ortaklığa ihanet ettiniz." ifadesini kullandı.