Bulgaristan Başbakanı Ukrayna tahılı ithalat yasağının kaldırılması için diyaloğa hazır

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Ukrayna tahılına getirilen ithalat yasağının kaldırılmasıyla ilgili tahıl üreticileriyle diyaloğa hazır olduklarını bildirdi. Denkov, Ukrayna Başbakanı ile konuyu görüştüklerini ve Bulgaristan pazarının hangi ürünleri karşılayabileceğini belirleyeceklerini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Ukrayna tahılına getirilen ithalat yasağının kaldırılmasıyla ilgili tahıl üreticileriyle diyaloğa hazır olduklarını bildirdi.

Bulgaristan haber ajansı BTA'nın haberine göre Denkov, Ukrayna tahılına ithalat yasağının kaldırılması ile ilgili Bakanlar Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Denkov, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile birkaç kez konuyu görüştüğünü belirterek, "Bulgaristan pazarının hangi ürünleri ne kadar karşılayabileceğini kararlaştıracağız. Bu kararı da ilgili sektörlerdeki tarım kuruluşları ile görüştükten sonra almayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce ülkenin Tarım Bakanı ile çiftçileri toplantıya çağırdıklarını ancak bu çağrının reddedildiğini belirten Denkov, "Bu davetimizi kabul etmek yerine, çiftçiler ültimatom verdi ve sorunların çözülmesini engelleyen tehditler savurdu. Ancak biz yine de onlar yapıcı diyaloğa hazır olur olmaz görüşmeye hazırız." dedi.

Denkov, Ukrayna tahılının ithalatını protesto edeceğini açıklayan çiftçilere de tepki göstererek, "Son günlerde bu kişiler terörist gibi davranmaya başladı. Yanlış argümanlar üretiyor, yanlış taleplerde bulunuyorlar." görüşünü paylaştı.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, 14 Eylül'de, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın 15 Eylül'den itibaren kaldırılmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.