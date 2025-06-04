Bulgaristan Avroya Geçiş İçin Hazır

Bulgaristan Avroya Geçiş İçin Hazır
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AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğunu bildirdi. Raporda, ülkenin avro kriterlerini yerine getirdiği ve Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağı vurgulandı.

AB Komisyonu, 2007 yılından itibaren AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından, avro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Avro Bölgesi'ne katılımına hazırlık seviyelerinin değerlendirildiği yakınlaşma raporu yayımlandı. Raporda, Bulgaristan'ın, Avro Bölgesi'ne katılım sürecinde ilerleme gösterdiği belirtilerek, "AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı" ifadesine yer verildi.

Raporda, Bulgaristan'ın avroya geçiş için gereken kriteri yerine getirdiği, ülkenin avroya geçmesiyle Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağı vurgulandı.

Bulgaristan'ın avroya geçişine ilişkin nihai karar Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) görüşlerini bildirmesinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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