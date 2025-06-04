Bulgaristan Avro Para Birimine Geçiş İçin Tüm Kriterleri Karşılıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Bulgaristan'ın gelecek yıl avro para birimini benimsemek için tüm kriterleri karşıladığını açıkladı.

ECB'den "Bulgaristan'ın avroya geçiş sürecinde kaydettiği ilerlemeye" ilişkin yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın önümüzdeki yıl Avro Bölgesi'ne katılması için tüm kriterleri karşıladığı belirtildi.

Doğu Avrupa ülkesinin 2024'ten beri avroya geçiş sürecinde iyi ilerleme kaydettiğinin belirtildiği açıklamada, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'dan itibaren avro para birimini benimsemek için tüm kriterleri karşıladığı ifade edildi.

Doğu Avrupa ülkesi, yıllardır ortak para birimine katılmaya çalışıyordu. Bulgaristan, başta enflasyon olmak üzere bazı önemli kriterlerde yetersiz kaldığı için katılım tarihi ertelenmişti.

Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları'nın Temmuz 2025'te ülkenin avroya geçişini onaylaması bekleniyor.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, konuya ilişkin değerlendirmesinde "ECB'nin olumlu değerlendirmesinin Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibariyle avroya geçmesinin ve Avro Bölgesi'ne katılan 21. AB üye devleti olmasının yolunu açıyor" ifadesini kullandı.

Lane, ülkeyi gerekli düzenlemeleri hayata geçirme konusundaki "muazzam kararlılığı" dolayısıyla da kutladı.