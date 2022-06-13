Bulgar turistler Edirne'de alışveriş için sıraya girdi: Bagajlar doldu taştı - Haberler

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Bulgar turistler Edirne'de alışveriş için sıraya girdi: Bagajlar doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Ekonomi
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Bulgar turistler Edirne'de alışveriş için sıraya girdi: Bagajlar doldu taştı Leva 9 buçuk liraya dayandı: Bulgar turistler Edirne'ye akın ettiEDİRNE Dövizdeki Leva kurunun artmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar turistler peynirden ekmeğe kadar tüm ihtiyaçlarını...

Bulgar turistler Edirne'de alışveriş için sıraya girdi: Bagajlar doldu taştı

Leva 9 buçuk liraya dayandı: Bulgar turistler Edirne'ye akın etti

EDİRNE Dövizdeki Leva kurunun artmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar turistler peynirden ekmeğe kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp bavullarını ve bagajlarını doldurup geri döndüler.

Döviz kurunun yükselmesiyle Bulgar Levası Türk Lirası karşısında değer bulmasıyla, Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Turistler, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta zorlandı. Yaşanan yoğunluktan dolayı kentteki otoparklarda yer kalmadı. Araçları ve tur otobüsleri ile gelen turistler alışverişlerini tamamladıktan sonra Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından ülkelerine geri gittiler.

"Her şey ucuz"

Edirne'de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, "her şey var her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye'den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor" dedi.

"Turistlerin kıymetini bilelim"

Edirne'de Turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, "Giyim, ve tatlı revaçta, onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim" şeklinde uyarıda bulundu.

"Fiyatlardan memnunuz"

Edirne'de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, "Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne'de ki fiyatlardan memnunuz" diye konuştu.

"Tüm esnafın yüzü gülüyor"

Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan ise, "Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan'da yapamayacaklarını farkında" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Ekonomi

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