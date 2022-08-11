Buldanlılar bağışlanan araziyi satan belediyenin verdiği sözü tutmasını bekliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir hayırsever tarafından yaklaşık 100 yıl önce okul yapımı için bağışlanan arazinin Buldan Belediyesi tarafından yaklaşık 250 bin TL'ye satıldığı iddia eden Türlübey Mahallesi sakinleri, duruma tepki göstererek, belediyeden verilen düğün salonu sözünü...

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir hayırsever tarafından yaklaşık 100 yıl önce okul yapımı için bağışlanan arazinin Buldan Belediyesi tarafından yaklaşık 250 bin TL'ye satıldığı iddia eden Türlübey Mahallesi sakinleri, duruma tepki göstererek, belediyeden verilen düğün salonu sözünü tutulmasını istedi.

Yaklaşık 100 yıl önce bir hayırsever tarafından köye okul yapılması için hibe edilen arazinin önce kabristan olduğunu, daha sonra 2019 seçimlerinden sonra Buldan Belediyesi tarafından yaklaşık 250 bin TL ye satışının yapıldığını iddia eden mahalle sakinleri adına yapılan ortak açıklamada, "Elde edilen paranın düğün salonu yapılacağı sözü verilmesine rağmen hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Önceki günlerde köy meydanında yapacağımız düğünde aniden bastıran yağmurda düğün sahipleri ve vatandaşlarımız mağdur oldular. Acilen köy kahvesinde düğünümüzü dar alanda zor şartlar altında yaptık. O paranın yarısı mahallemize harcansaydı buraya en güzel şekilde düğün salonu yapılırdı" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ