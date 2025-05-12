Buğday Üretiminde Düşüş Bekleniyor, Yağışlar Umut Veriyor

Sektör temsilcileri, bu yıl buğday üretiminde iklim koşulları nedeniyle beklenen düşüşün, özellikle mayıs ve haziran aylarındaki yağışlarla telafi edilmesini öngörüyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sektörün bir üretim veri tabanına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bölgelerde sektöre ait verilerin toplanması gerektiğini bildiren Çakmak, "Sahada arkadaşlarımız verileri toplayacak ve üç ayda bir değerlendirme yapacağız." dedi.

Çakmak, sektörün ihracat tarafında sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin un sektöründe kazandığı gelirin korunması gerektiğini anlattı.

Un ihracatının kesilmemesi talebinde bulunan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ihracatta 3 milyon tonluk hedef koyduk, şu an ihracat tarafında bir yasak yok. Un ihracatında bu sene de dünyada lider olacağız. Bize yaklaşan Rusya var. Sattığımız unun yüzde 33'ünü Irak bölgesine veriyoruz. Irak tarafında kapılar tekrar açıldı. Umarım bir sorun olmadan devam eder. Buğday üretiminde bu sene az da olsa sıkıntılarımız var, 18,5 milyon ton civarında üretim bekliyoruz. Mayıs yağışları rekolteyi etkileyecek."

"Buğdayda kendine yeterlilik var"

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap da buğday hasadının Adana'da başladığını anımsattı.

Don zararı ve sezonun kurak geçmesi nedeniyle Türkiye'de buğday üretiminde yüzde 10'luk azalma beklediklerine işaret eden Erbap, "Mayıs ve haziran aylarındaki yağışlar İç Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde verimi yükseltebilir, kayıpları azaltabilir diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Erbap, Türkiye'nin hububatta özellikle de buğdayda kendine yeterliliği bulunduğunu ancak ihracat yapıldığı zaman yeterli ürün olmayabileceğini anlattı.

Dahilde işleme rejimiyle ithalat yapıldığına dikkati çeken Erbap, "Bu dönemde geçmiş yıllardaki gibi ürün elde edebilirsek sadece ithalat yapmak şartıyla ihracatı gerçekleştirir ve bir sorun yaşamayız. Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde yeterli miktarda stok var. Bu stokları da düşündüğümüz zaman bir sorun olacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Depolamayla ilgili kapasite sorunumuz yok"

Erbap, Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde artan lisanslı depoculuk kapasitesiyle çok önemli başarı elde ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon ton lisanslı depoculuk kapasitesi var. Bunun önümüzdeki üç yıl içerisinde 15-20 milyon tona çıkarılması bekleniyor. Şu an depolamayla ilgili kapasite sorunumuz yok. Buğday, arpa gibi ürünler 12 ay boyunca kullanılıyor. Bu sorunu depolamayla çözdük. Ayrıca buğday çok uzun süre depolanabilen bir ürün. Önemli bir depo kapasiteniz varsa stoku taşıyabilirsiniz."