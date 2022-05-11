Buğday üreticisi yağmur bekliyor

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Manyaslı buğday üreticileri yağmur bekliyorlar. Buğdayların gelişme döneminde olduğunu ve yağmura aşırı ihtiyaç olduğunu söyleyen üreticiler, bu dönemde yağan yağmurların çiftçi için büyük ihtiyaç olduğunu söyleyen Manyas Ziraat Odası başkanı Hüseyin Danç, "İlçe genelinde 100 bin dekar civarında hububat ekimi var, bu yıl güzel bir kar yağışının bol olduğu kış yaşadık. Şu anda buğday ve diğer hububat çeşitlerimizin gelişimleri güzel, ancak yağmura aşırı bir ihtiyaç var, Nisan ayında yeterli yağış olmadı, çiftçimiz şu anda yaprak gübresini atıyor, diğer büyüme ve başaklanma evresinde atılan gübrelerin de yağmura ihtiyacı var, buğday ekli alanlarımız bir yağmur görürse ürün verimi yüksek olur. Dört gözle yağmur yağmasını bekliyoruz" dedi.

Sulama olanağına sahip bazı buğday üreticileri ise buğdaylarını daha fazla verim alabilmek için sulamaya başladılar. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi