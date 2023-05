Türkiye'nin bazı bölgelerinde hasat başlamasına karşın buğday taban fiyatı hala açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, fiyatın iklim şartları nedeniyle açıklanmadığını belirtirken; Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, "Piyasayı en çok belirleyen Toprak Mahsulü Ofisi (TMO). Bir ağırdan alınma olayı var. Herhalde bu da tahıl koridoruyla ilgili olabilir diye yorumluyoruz. Ama ürünün tarlada bekleme gibi bir lüksü yok" dedi.

DİLAN KUTLU

Türkiye'nin bazı bölgelerinde hasat başlamasına karşın buğday taban fiyatı hala açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, fiyatın iklim şartları nedeniyle açıklanmadığını belirtirken; Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, "Piyasayı en çok belirleyen Toprak Mahsulü Ofisi (TMO). Bir ağırdan alınma olayı var. Herhalde bu da tahıl koridoruyla ilgili olabilir diye yorumluyoruz. Ama ürünün tarlada bekleme gibi bir lüksü yok" dedi. Tüccarların bu durumu "fırsata çevirdiğini" vurgulayan Okay, "Çiftçi, 'tarlana gelir buğdayını alırım 4,5- 5 TL veririm' teklifleriyle karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki gün önce yaptığı açıklamada bu yıl buğday rekoltesinin 21 milyon ton olduğunu belirterek, buğday fiyatının açıklanmama nedenini "havaların yağışlı" olmasına bağladı. Ancak üretici ve ziraat odalarına göre durum tam tersi.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede; buğday fiyatının tahıl koridorunun "iki ay daha uzatılması" nedeniyle açıklanmadığını belirtti.

Hatay'ın depremden çok fazla etkilenmesine rağmen, sahadan gelen bilgilere göre rekoltenin bu yıl daha yüksek olacağını belirten Okay, buğday fiyatlarında beklentilerinin yaş çaya yapılan zam oranı kadar olması gerektiğinin kaydetti. Okay, "Bu da yaklaşık 10 lira gibi bir rakama tekabül ediyor" dedi.

Üreticilerin birçoğunun tarlalarının başında olduğunu söyleyen Okay, Hatay'da birçok ürünün ekiminin bittiğini kaydetti. Okay, "İşçi bulmada yine sıkıntı yaşıyoruz. Herkes anormal paralar istemeye başladı" diye yakındı. Buğday fiyatı geçen yıl 6 bin 500 TL ve bin TL TMO prim desteği olarak 7 bin 500 TL olarak açıklanmıştı.

"TÜCCAR DURUMU FIRSATA ÇEVİRDİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda beklenen fiyat açıklaması gelmediği için tüccarların bu durumu "fırsata çevirdiğini" vurgulayan Okay, "Bunu fırsata çeviren insanlar çiftçiye 'tarlana gelir buğdayını alırım 4,5- 5 TL veririm' teklifleriyle çiftçi karşı karşıya kalıyor. Bir an önce Bakanlığın TMO'yu devreye sokup alıma başlaması lazım. Aldığımız havadislere göre seçimden sonra bir fiyatlandırma yapılacağını söylüyorlar ama ürün başladı. Çiftçi, şu an buğdayını emanet ambarına koyuyor. O da çok maliyetli" diye konuştu.

"TAHIL KORİDORU PİYASAYI AŞAĞIYA ÇEKTİ, TMO AĞIRDAN ALIYOR"

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle görüştüklerini vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Okay, şöyle konuştu:

"Piyasayı en çok belirleyen TMO. Bir ağırdan alınma olayı var. Herhalde bu da tahıl koridoruyla ilgili olabilir diye yorumluyoruz. Ama ürünün tarlada bekleme gibi bir lüksü yok. Yangın, yağmur tehlikesi var. Şu anda tahıl koridoru piyasayı aşağıya çekiyor. Zaten devlet TMO vasıtasıyla bu buğdayı getirtiyor. Artı kendi üstüne sübvanse yapıp değirmencilere daha ucuz buğday temin etmekte ama benim maliyetimle Rusya ve Ukrayna'daki çiftçinin maliyeti aynı değil. Bizim girdilerimizle onların girdileri aynı değil. Onların çalışma şartlarıyla bizimkisi aynı değil. Yani Türk çiftçisinin onlarla aynı kulvarda koşturmak doğru değil."