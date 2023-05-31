Budapeşte-Belgrad Demiryolu Projesinin Macaristan'daki Ray Döşeme İşlemi Başladı

Macaristan'ın Kunszentmiklos kentinde, Budapeşte-Belgrad demiryolu inşaatında ray döşeme çalışmaları, 30 Mayıs 2023. Karanlık gökyüzü, sağanak yağmur, gök gürültüleri ve yıldırımlara karşın, Budapeşte-Belgrad demiryolu projesinin Çin tarafından inşa edilen Macaristan'daki bölümü için zorlu ray döşeme çalışmaları Salı günü başladı. Bu adım, proje için önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor.