Budapeşte-Belgrad Demiryolu Projesinin Macaristan'daki Ray Döşeme İşlemi Başladı
Ekonomi Haberleri
Macaristan'ın Kunszentmiklos kentinde, Budapeşte-Belgrad demiryolu inşaatında ray döşeme çalışmaları, 30 Mayıs 2023. Karanlık gökyüzü, sağanak yağmur, gök gürültüleri ve yıldırımlara karşın, Budapeşte-Belgrad demiryolu projesinin Çin tarafından inşa edilen Macaristan'daki bölümü için zorlu ray döşeme çalışmaları Salı günü başladı. Bu adım, proje için önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor.
KUNSZENTMİKLOS, 31 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın Kunszentmiklos kentinde, Budapeşte- Belgrad demiryolu inşaatında ray döşeme çalışmaları, 30 Mayıs 2023.
Karanlık gökyüzü, sağanak yağmur, gök gürültüleri ve yıldırımlara karşın, Budapeşte-Belgrad demiryolu projesinin Çin tarafından inşa edilen Macaristan'daki bölümü için zorlu ray döşeme çalışmaları Salı günü başladı. Bu adım, proje için önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Çin Demiryolu Grubu Budapeşte-Belgrad Demiryolu Yönetim Departmanı/Xinhua aracılığıyla)