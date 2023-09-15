Bağcılık kültürünü kentte yeniden canlandıran Buca Belediyesi, bağ bozumuna başladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediyeye ait bağlardan toplanan üzümleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Bucalılar'ın sofralarına ulaştıracaklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin en iyi üzümlerini üreten Buca'da, bağcılığı eski günlerine döndürmek için örnek tarım projeleri gerçekleştiren Buca Belediyesi, kendi bağlarında ürettiği üzümün hasadına başladı. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle Ege Bölgesi'ndeki bağlarda ortaya çıkan Bağ Midilyösü hastalığı rekoltede ciddi kayıplara neden olurken, belediyenin bağlarından 8 ton ürün alınacağı belirtildi.

BUCALILARA DAĞITILACAK

Bağlarında Benekli sultaniyeden razakıya, Mevlana karasından pembe gemreye kadar toplam 13 çeşit üzümün yetiştiğini belirten Başkan Erhan Kılıç, her sene olduğu gibi bu sene de toplanan ürünleri, Bucalılar'la paylaşacaklarını dile getirdi.

"İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞIYORUZ"

Göreve geldikleri ilk sene güzel Buca'nın bereketli topraklarının betona terk edilmemesi için Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Kılıç, "O günden bugüne epey yol aldık. Buca üzümü hak ettiği değeri bulsun istiyoruz. Buca'da tarım eski günlerindeki gibi canlansın, çiftçimiz kazansın istiyoruz. Asıl amacımız, bu toprakları, bu coğrafyayı korumak, betona mahküm etmemek. Bu amaçla tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Buca'da 7'den 70'e herkeste bu konuda bir farkındalık yaratmak için var gücümüzle ve ilk günkü heyecanımızla çalışıyoruz" diye konuştu.